Geen verband tussen dood voetballer Lukoki en vechtpartij, wel aanhoudingen

Er is geen verband tussen de dood van profvoetballer Jody Lukoki en de vechtpartij in Almere van ruim een week eerder waar Lukoki bij betrokken was. Dat stelt de politie vast na onderzoek. Wel zijn de afgelopen tijd vier verdachten aangehouden in verband met de vechtpartij. Een van hen zit nog vast.

Op zondag 1 mei raakte de 29-jarige voetballer in Almere gewond na een ruzie op straat. Het is onduidelijk hoe ernstig zijn verwondingen waren. Het Parool schreef eerder dat hij tijdens een feest in Almere slaags was geraakt met familieleden en een vriend.

Vorige week werden voor de vechtpartij drie verdachten aangehouden: een 36-jarige man uit Almere, een 35-jarige man uit Heino en een 23-jarige man uit Hilversum. Deze drie verdachten zijn na verhoor weer vrijgelaten.

Poging tot doodslag

Gisteren werd ook nog een 35-jarige man uit Almere opgepakt. Vrijdag wordt hij voorgeleid en zal worden bepaald of hij langer vast blijft zitten, meldt Omroep Flevoland. De man uit Almere wordt verdacht van poging tot doodslag; hoe zich dat verhoudt tot de vaststelling van de politie dat Lukoki niet aan de gevolgen van de vechtpartij is overleden, blijft onduidelijk. De overige drie verdachten waren volgens justitie mogelijk betrokken bij de mishandeling.

Lukoki overleed op 9 mei in het ziekenhuis. De eerdere gewelddadigheden waren daarvan niet de oorzaak, maar wat wel de exacte reden is voor zijn dood kan de politie nog niet zeggen. Het Parool meldde eerder dat hij overleed na een hartstilstand.

Lukoki voetbalde onder meer voor Ajax, Cambuur en FC Twente. Hij zat de laatste maanden zonder club nadat zijn contract bij Twente in februari was ontbonden. Dat gebeurde nadat hij was veroordeeld voor huiselijk geweld. Op diverse Nederlandse voetbalvelden werd stilgestaan bij zijn dood.