Griekspoor sneuvelt (net als zijn racket) in tweede ronde in Parijs, Zverev met schrik vrij

Tallon Griekspoor is op Roland Garros in de tweede ronde uitgeschakeld. De Nederlander was met 6-7 (6), 4-6, 2-6 niet opgewassen tegen Brandon Nakashima. De 25-jarige Griekspoor (ATP-58) achtte zich kansrijk om voor het eerst de de derde ronde op een grandslamtoernooi te bereiken. Hij verloor weliswaar de eerste drie games maar leek daarna de overhand op de Amerikaan te hebben.

Griekspoor kreeg in de tiebreak liefst vier setpunten op rij, maar de Amerikaan (ATP-75) werkte ze vakkundig weg en pakte de set. Griekspoor sloeg daarop zijn racket compleet aan gruzelementen en kwam die frustratie daarna ook niet meer te boven. In de tweede set brak de Nederlander nog wel de Amerikaan, maar verloor ook weer op zijn eigen servicegame. Een medische time-out in de derde set mocht ook niet meer baten.

Alexander Zverev is in de tweede ronde met de schrik vrijgekomen: 2-6, 4-6, 6-1, 6-2 en 7-5. Tegen Sebastian Baez (ATP-36) uit Argentinië gaf de Duitser de eerste twee sets simpel weg. "Slechter dan de eerste anderhalve set kun je echt niet spelen", stelde Zverev na afloop. Maar hij kwam sterk terug en wist een vijfde set af te dingen. Daarin keek Zverev nog tegen een matchpoint aan, maar hij werkte dat weg en wist na ruim 3,5 uur spelen alsnog de zege binnen te slepen. Zverev bereikt vorig jaar nog de halve finales van het graveltoernooi in Parijs, waarin hij verloor van Stéfanos Tsitsipas. Het Spaanse talent Carlos Alcaraz had ook vijf sets nodig om Albert Ramos op de knieën te krijgen: 6-1, 6-7 (7), 5-7, 7-6 (2) ,6-4. In de eerste set was de tiener nog superieur. Hij sloeg negen winners (de 34-jarige Ramos slechts twee) en gunde zijn landgenoot elf punten.

