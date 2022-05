Griekspoor sneuvelt in tweede ronde Roland Garros, Zverev komt met de schrik vrij

Tallon Griekspoor is op Roland Garros in de tweede ronde uitgeschakeld. De Nederlander was met 6-7 (6), 4-6, 2-6 niet opgewassen tegen Brandon Nakashima.

In de tweede set brak de Nederlander nog wel de Amerikaan, maar verloor ook weer op zijn eigen servicegame. Een medische time-out in de derde set mocht ook niet meer baten.

Alexander Zverev is in de tweede ronde met de schrik vrijgekomen: 2-6, 4-6, 6-1, 6-2 en 7-5. Tegen Sebastian Baez (ATP-36) uit Argentinië gaf de Duitser de eerste twee sets simpel weg. Daarna was het de beurt aan Zverev die een vijfde set wist af te dingen. In de vijfde set overleefde de als derde geplaatste tennisser nog een matchpoint op 5-4.

Na ruim 3,5 uur spelen bekroonde de Duitser zijn vasthoudendheid door zijn eerste matchpoint te verzilveren. Zverev bereikt vorig jaar nog de halve finales van het graveltoernooi in Parijs, waarin hij verloor van Stéfanos Tsitsipas.