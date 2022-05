Drukste avondspits van het jaar door lang hemelvaartsweekend

De avondspits gaat gepaard met lange files door grote drukte op de weg, meldt de ANWB. Rond 17.00 uur stond in totaal al 1000 kilometer file op de Nederlandse wegen. Daarmee is het volgens de ANWB de drukste avondspits van 2022 tot dusver. Het vorige record van dit jaar stond op 785 kilometer, vlak voor de meivakantie.

1120 km file, verdeeld over 190 files. Daarmee is het verreweg de drukste spits van dit jaar tot nu toe. #Hemelvaart pic.twitter.com/mGzmgsjMhv

De meeste files staan in het midden en zuiden van het land. Op de snelwegen rond Utrecht, Rotterdam, Breda, Den Bosch en Eindhoven wordt op meerdere plekken vertraging gemeld. De langste files staan op de A2, onder meer door ongelukken en defecte auto's.

Ook in het oosten leidt de drukte tot langzaam rijden of stilstaan. Er is veel verkeer in de richting van de Duitse grens.

Voor morgen verwacht de ANWB alleen lokaal drukte op de weg door dagjesmensen en bezoekers aan bijvoorbeeld attractieparken.