Leemreize slaat net niet toe in bergen, Buitrago wint zeventiende Giro-etappe

De Colombiaan Santiago Buitrago heeft in de Giro de zware bergrit van Ponte di Legno naar Lavarone (168 kilometer) gewonnen. Nederlander Gijs Leemreize deed lang mee om de etappewinst, maar kwam 35 seconden tekort. Leemreize werd uiteindelijk tweede.

Ook de andere Nederlanders lieten zich in deze tweede zware bergetappe op rij niet onbetuigd, maar dat is inmiddels geen verrassing meer.

Koen Bouwman, Sam Oomen, Gijs Leemreize, Thymen Arensman en Mathieu van der Poel zaten al na ruim twintig kilometer in een kopgroep van in totaal 23 renners. Jan Hirt, de winnaar van de etappe van gisteren, was met een negende plek in het algemeen klassement de bestgeklasseerde renner in de groep.