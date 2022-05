Ibrahimovic (40) zeven maanden uitgeschakeld na operatie, toekomst als speler onzeker

Zlatan Ibrahimovic is volgens AC Milan zeven of acht maanden niet inzetbaar. De Zweedse spits onderging vandaag in Lyon een geplande operatie aan de voorste kruisband van zijn knie.

Het is nog onzeker of en waar de 40-jarige Ibrahimovic terugkeert op het voetbalveld. Zijn contract bij AC Milan loopt deze zomer af.

Door diverse fysieke ongemakken kon de spits dit seizoen lang niet alle wedstrijden spelen. Hij kwam tot 23 duels waarin hij acht keer scoorde.

Zondag speelde Ibrahimovic nog wel de laatste twintig minuten mee in de kampioenswedstrijd bij Sassuolo. AC Milan werd daar voor het eerst sinds 2011 kampioen van Italië.

Het was de veertiende landstitel in de lange en succesvolle carrière van Ibrahimovic, al werden zijn twee kampioenschappen bij Juventus ongeldig verklaard wegens een omkoopschandaal. In de kleedkamer gaf de Zweed op voor hem kenmerkende wijze een vurige toespraak.