Zaniolo is terug, Roma-held uit de meest besproken voetbalfamilie van Italië

De eerste oproep voor de nationale ploeg van Italië kwam voor Nicolò Zaniolo vrij plotseling. Blij verrast zag hij meteen zijn aantal volgers op social media exploderen, maar het was ook het begin van een hoop ellende. Zaniolo is één van de gezichten van een nieuwe generatie voetballers die Italië weer glans moeten geven. De 22-jarige aanvaller is tevens één van de helden van AS Roma, tegenstander van Feyenoord in de finale van de Conference League. En ook vooral een rijzende ster die met zijn roerige privéleven de nodige aandacht trekt. Superdeal voor Roma Allereerst het sportieve. Roma heeft met Zaniolo goud in handen, zeker gezien de manier waarop hij in het Stadio Olimpico belandde. De club kreeg hem bijna cadeau, als wisselgeld bij de verkoop van de dure Radja Nainggolan aan Internazionale. In Milaan zullen ze zich nog wel eens flink achter de oren krabben vanwege deze ruildeal. De Belg werd voor 38 miljoen euro gekocht. Toen drie jaar later zijn contract werd ontbonden, liep hij gratis de deur uit in Milaan. Zaniolo heeft ondanks al zijn grillen de potentie om ooit de Gouden Bal te winnen. Dat vindt althans de befaamde trainer Fabio Capello, voormalig speler en trainer van de AS Roma.

Nicolò Zaniolo krijgt aanwijzingen van coach José Mourinho - ANP

Maar zoals Capello hem een grootse toekomst toedicht, zo gemakkelijk wordt hij door anderen met de knettergekke Mario Balotelli vergeleken. Want Zaniolo is vanwege zijn kleurrijke persoonlijkheid een bijna onuitputtelijke bron van sensatie voor de roddelpers. Terwijl Italianen midden in coronatijd nog keurig volgens de regels met mondkapjes lopen, wordt Zaniolo in een bomvolle uitgaansgelegenheid gefotografeerd. En om het plaatje helemaal af te maken: de fotograaf drukt af op het moment dat hij een trek neemt van een sigaret.

Conference League-finale bij de NOS De Conference League-finale tussen Feyenoord en AS Roma is woensdag 25 mei (21.00 uur) rechtstreeks te volgen bij de NOS via een livestream van het radioverslag en een liveblog op NOS.nl en in de NOS-app. Een samenvatting is te zien in de late uitzending van het Journaal. Het liveblog begint al vroeg op de dag om verslag te doen van de sfeer onder de supporters in Nederland en speelstad Tirana.

De bravoure die hij daarbij uitstraalt, heeft hij niet van een vreemde. Vader Igor was met al zijn beslissende doelpunten een clubheld in de lagere profdivisies van Italië. Nicolò herinnert zich nog goed hoe hij door het dolle heen was toen hij zijn vader een play-offwedstrijd van Carrarese tegen Viterbese met een omhaal zag beslissen. "Daar begon het voor mij allemaal." Vader Igor teert nog steeds op de roem die hij als voetballer vergaarde. In zijn eigen koffiebar in La Spezia wordt Zaniolo senior door zijn gasten nog dikwijls aan memorabele momenten herinnerd. "Voor hetzelfde geld had ik daar nu ook gewerkt", zegt zoon Nicolò. "Aangezien ik mijn school nooit heb afgemaakt. Omdat ik als kind alles deed om als voetballer te slagen." En dan is er nog moeder Zaniolo, dat is ook een verhaal apart. Die gaat op Instagram inmiddels zowat als een bekend fotomodel door het leven en heeft als hippe voetbalmoeder inmiddels ook een enorme achterban.

Francesca Costa gebruikt haar populaire kanalen echter ook om de strapatsen van haar zoon streng te veroordelen. Want daar was volgens haar alle noodzaak toe. Zaniolo ruilde zijn zwangere vriendin Sara Scaperrotta vorig jaar in voor het Roemeense model Madalina Ghenea, die twaalf jaar ouder is dan de voetballer. "We zijn het er absoluut niet mee eens dat hij met deze vrouw gaat, die niet veel jonger is dan ik", brieste zijn moeder na het uitlekken van het nieuws. "We wilden het eigenlijk rustig en privé houden", aldus Costa, die desondanks publiekelijk van leer trok. "Omdat ook sommige mensen zeiden dat wij hem als ouders slecht advies hadden gegeven. Sara is altijd behandeld als volwaardig lid van de familie. Zodra we ontdekten dat ze een baby verwachtte, belde Nicolò ons op en was hij radeloos. Hij was niet meer verliefd op haar." Sinds de geboorte van de kleine Tommaso gaat Costa als oma door het leven. En hoe meer zielen binnen de familie, hoe meer verhalen natuurlijk.

Nicolò Zaniolo tijdens een competitieduel met Napoli - ANP

Niet alleen de liefdesaffaires domineerden het nieuws, ook waren er serieuze zorgen om het ernstige blessureleed van Zaniolo. De linksbenige aanvaller werd tot twee keer toe getroffen door zwaar knieletsel. Eerst na een duel met Matthijs de Ligt, tijdens een wedstrijd van Roma tegen Juventus. En daarna aan zijn andere knie, na een botsing met Donny van de Beek in een partij tegen Oranje. Zaniolo miste door die tweede blessure het door Italië gewonnen Europees kampioenschap, waarop ook Leonardo Spinazzola uitviel. Maar beide spelers zijn tegen Feyenoord weer van de partij. Zorgen om fitheid De twijfels of Zaniolo na al dat zware knieletsel weer zijn oude niveau haalt, moet hij de komende maanden wegnemen. In de kwartfinales van de Conference League tegen Bodø/Glimt werkte hij met een hattrick aan zijn vooralsnog wat tegenvallende rendement. "Hij is nog jong, hij heeft zeker veel kracht en is goed door de tweede operatie gekomen", kijkt clubarts Fabrizio Tencone van Juventus naar de progressie die Zaniolo boekt. De Oude Dame is een van de topclubs die de verrichtingen van de international nauwlettend volgt. Tencone: "Ik zou geen nee durven zeggen tegen zo'n talent. Er zijn genoeg voorbeelden van spelers die volledig zijn hersteld."

Nicolò Zaniolo als international in duel met Frenkie de Jong - ANP