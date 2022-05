Geen MotoGP in Finland vanwege geopolitieke spanningen en werkzaamheden circuit

De GP van Finland in de MotoGP-klasse gaat niet door. De race, die op 10 juli gehouden zou worden, is afgelast vanwege vertraging bij werkzaamheden aan het circuit in Iitti en de geopolitieke situatie. Finland is een buurland van Rusland, dat in oorlog is met Oekraïne.

Op de KymiRing zou voor het eerst sinds 1982 weer een grand prix in Finland plaatsvinden. Het MotoGP-sezioen telt nu nog twintig races. Volgend jaar hoopt de organisatie van het WK weer een grote prijs in Finland te kunnen organiseren.

Het MotoGP-seizoen is inmiddels zeven races onderweg. De TT van Assen is op 26 juni de elfde in de reeks. De Fransman Fabio Quartararo staat met 102 punten bovenaan het algemeen klassement. Hij wordt op de voet gevolg door de Spanjaard Aleix Espargaro (98) en de Italiaan Enea Bastianini (94).

Doordat de Grand Prix van Finland geschrapt is, staan er nog dertien races op het programma. Komend weekend wordt de grote prijs van Italië verreden.