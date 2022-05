Eigen bruiloft houdt Vitesse-verdediger Dasa weg bij play-offduels met AZ

"Dasa had al lange tijd geleden zijn bruiloft in Israël gepland voor deze week, vanuit de waarschijnlijkheid dat dit tussen eventuele play-offs en de interlands van het nationale team van Israël zou plaatsvinden", meldt Vitesse.

De Israëlische rechtsback is donderdag en zondag niet van de partij in de dubbele ontmoeting met AZ, waarin de Arnhemmers zich voor Europees voetbal kunnen plaatsen. Dasa is in zijn geboorteland Israël om te gaan trouwen.

Dasa is niet de enige verdediger die Vitesse om een opmerkelijke reden moet missen tegen AZ. Dominik Oroz is al sinds begin april niet beschikbaar.

Het contract van de 29-jarige verdediger loopt af in Arnhem, waardoor hij na de zomer niet meer terugkeert. De afgelopen tweeënhalf jaar was Dasa een vaste kracht bij Vitesse.

"Dit pakt nu uiterst ongelukkig uit, omdat verplaatsing geen optie bleek te zijn. Dat is niet alleen heel vervelend voor Vitesse, maar betekent ook dat Dasa zijn laatste wedstrijd in het geel-zwart al gespeeld heeft."

Oroz heeft zich niet aan de regels rondom dienstplicht gehouden in Oostenrijk. De 21-jarige mandekker zit al wekenlang vast in het land. Pogingen van Vitesse om hem terug te halen, liepen op niets uit.

Trainer Thomas Letsch moet deze dagen flink puzzelen, want Vitesse mist tegen AZ ruim een handvol spelers. Maximilian Wittek, Jacob Rasmussen en Yann Gboho zijn geblesseerd en Enrico Dueñas is op pad met de nationale ploeg va El Salvador. Nikolai Baden Frederiksen is geschorst voor de eerste wedstrijd. Hij kreeg in de blessuretijd van de in verlenging gewonnen wedstrijd tegen FC Utrecht een rode kaart.

Achter de namen van Adrian Grbic, Matus Bero en Enzo Cornelisse staat een vraagteken. Het trio is op de weg terug na blessures.

De winnaar van de tweestrijd tussen Vitesse en AZ plaatst zich voor de tweede voorronde van de Conference League.