Pfizer stelt medicijnen beschikbaar aan arme landen, 'hoognodige eerste stap'

Farmaceut Pfizer gaat alle geneesmiddelen en vaccins waarop het bedrijf een patent heeft beschikbaar stellen aan ontwikkelingslanden. Het gaat om 23 middelen die worden ingezet tegen infectieziektes, bepaalde vormen van kanker en ontstekingsaandoeningen als reuma. Ook de coronavaccins van Pfizer vallen eronder. De farmaceut zegt dat de medicijnen en vaccins zonder winstoogmerk zullen worden aangeboden. Het voornemen van Pfizer is onderdeel van een groter programma waarmee het Amerikaanse bedrijf de wereldwijde ongelijkheid in de gezondheidszorg wil terugdringen. Het is de bedoeling dat uiteindelijk zo'n 1,2 miljard mensen in 45 ontwikkelingslanden worden bereikt, maakte Pfizer bekend op het World Economic Forum in het Zwitserse skioord Davos. Rwanda, Ghana, Malawi, Senegal en Uganda doen als eerste mee. Op basis van de ervaringen daar krijgt het project een vervolg in andere landen met lage (midden)inkomens, zegt Pfizer. De meeste van die landen liggen in Afrika, maar ook Haïti, Syrië, Cambodja en Noord-Korea staan op de lijst. Weinig medicijnen beschikbaar Marijn Verhoef van de Access to Medicine Foundation, die in kaart brengt in hoeverre mensen in arme landen toegang hebben tot geneesmiddelen, spreekt van een veelbelovend initiatief. "Het is goed dat er aandacht komt voor deze landen. Uit de editie 2021 van de Access to Medicine Index blijkt dat veel medicijnen en vaccins nog niet eens in de helft van de landen met een middeninkomen toegankelijk zijn. In lage inkomenslanden, zoals Afghanistan en Malawi, is het nog veel slechter gesteld."

Ook behoefte aan koelkasten en trainingen Met alleen het beschikbaar stellen van medicijnen en vaccins aan ontwikkelingslanden ben je er nog niet, zegt Marijn Verhoef van de Access to Medicine Foundation. "Zo heb je voor kankermedicatie oncologen nodig, moet je verpleegkundigen trainen om een infuus aan te leggen en is er voldoende koelkastcapaciteit nodig. Dat soort zaken maakt het moeilijk om geneesmiddelen te introduceren in de armste landen ter wereld, waar de gezondheidszorg in principe onderontwikkeld is."