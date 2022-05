Een vastgelopen wapendebat, soepele wetten: vijf vragen over de aanslag in Texas

Een scholier schoot in Texas zeker negentien kinderen en twee volwassenen dood op een bassischool. Hoogstwaarschijnlijk kocht Salvador Ramos zijn wapens direct na zijn 18de verjaardag bij de lokale wapenwinkel. Vijf vragen over de nieuwste school shooting in Amerika.

Welke school shootings gingen er vooraf aan die in Uvalde?

De aanslag in Uvalde is de dodelijkste op een school in de VS sinds 2012, toen twintig leerlingen en zes medewerkers van de basisschool Sandy Hook in Connecticut werden doodgeschoten. Enkel bij de school shooting op Virginia Tech in 2007 vielen meer doden (33). Sinds 'Sandy Hook' zijn er in de VS vele tientallen schietincidenten geweest op scholen waarbij doden vielen.

In 2018 was er voor het laatst een schietpartij op een school waarbij meer dan tien doden vielen. In Parkland, in Florida, schoot een 19-jarige man zeventien mensen dood op de school waar hij vanaf was gestuurd.

Is er iets veranderd na die schietpartijen?

Een emotionele president Obama zei na de aanslag op Sandy Hook werk te willen maken van het hervormen van de wapenwetgeving in zijn land. "Als land hebben we dit nu te vaak meegemaakt", zei hij in een toespraak, waarna hij een reeks schietincidenten opsomde.

Maar zelfs de gewelddadige dood van twintig kinderen tussen 6 en 7 jaar blijkt tien jaar later op landelijk gebied weinig noemenswaardigs te hebben veranderd. Het recht om wapens te hebben en te dragen is verankerd in de Amerikaanse grondwet in het zogeheten Second Amendment. Veel Amerikanen, zowel Democraten als Republikeinen, hechten veel waarde aan dat grondrecht.

Wel spreken vooral Democraten zich nu al langere tijd uit voor een herziening van de regels. De vaak jonge en labiele schutters op scholen kunnen extreem gemakkelijk aan wapens komen. Verder doen schietpartijen buiten scholen, zoals de aanslagen in Las Vegas in 2017 (zestig doden) of die van deze maand in Buffalo (tien doden), de discussies over wapenwetgeving oplaaien.

Het debat wordt door de sterke tegenstellingen alleen gekleurd door de partijpolitiek en is enorm gepolariseerd. Hervormingsvoorstellen stranden steevast in het Congres.

NOS op 3 legde drie jaar geleden al uit waarom het wapendebat in de VS muurvast zit: