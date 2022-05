Een vastgelopen wapendebat, soepele wetten: vier vragen over de aanslag in Texas

Kort nadat hij 18 jaar was geworden, anderhalve week geleden, liep Salvador Ramos uit het Texaanse plaatsje Uvalde een wapenwinkel in. Hij kocht twee semiautomatische geweren en munitie. Gisteren trok hij daarmee naar een basisschool waar hij zeker negentien kinderen en twee volwassenen doodschoot.

Volgens Roland Gutierrez, die namens de Democraten in de Senaat in Texas zit, was het kopen van wapens zo'n beetje "het eerste" wat Ramos deed na zijn verjaardag. De minimumleeftijd om een wapen te mogen kopen en dragen in Texas stond altijd op 21 jaar, maar eind vorig jaar besloot de staat onder bepaalde voorwaarden die leeftijd te verlagen naar 18 jaar.

Het is niet duidelijk of Ramos aan die voorwaarden voldeed, maar de nieuwste school shooting in Amerika zwengelt wel voor de zoveelste keer de discussie over de wapenwetgeving in de VS aan. Vier vragen over de aanslag in Uvalde.

Welke school shootings gingen er vooraf aan die in Uvalde?

De aanslag in Uvalde is de dodelijkste op een school in de VS sinds 2012, toen twintig leerlingen en zes medewerkers van de basisschool Sandy Hook in Connecticut werden doodgeschoten. Enkel bij de school shooting op Virginia Tech in 2007 vielen meer doden (33). Sinds 'Sandy Hook' zijn er in de VS vele tientallen schietincidenten geweest op scholen waarbij doden vielen.

In 2018 was er voor het laatst een schietpartij op een school waarbij meer dan tien doden vielen. In Parkland, in Florida, schoot een 19-jarige man zeventien mensen dood op de school waar hij vanaf was gestuurd.