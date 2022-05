Vanavond op tv: Graan moet weg uit Oekraïne • Kabinet maakt werk van asielopvang

Graancorridor via Zwarte Zee?

Er zijn wereldwijde graantekorten. In Oekraïne, een grote graanexporteur, is er al wel geoogst, maar door de oorlog kan de graan het land niet uit. Vanuit Litouwen is het idee geopperd om de graan per schip op te halen. Dat zou dan moeten met een humanitaire missie via de Zwarte Zee.

In Nieuwsuur meer over dit plan en de haalbaarheid ervan.