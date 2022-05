Opnieuw brengen asielzoekers de nacht door in wachtkamer Ter Apel

Op 11 mei leek het er even op dat mensen in de buitenlucht moesten slapen, maar uiteindelijk hebben ze toch een slaapplek binnen gekregen:

De laatste tijd komt het vaker voor dat vluchtelingen, voor wie geen plaats meer is in Ter Apel, niet direct naar een andere opvanglocatie kunnen omdat er geen vervoer is. Asielzoekers blijven dan achter en moeten in de wachtruimte blijven. Eind vorige week overkwam dat 11 mensen.

In het aanmeldcentrum in Ter Apel heeft opnieuw een aantal asielzoekers de nacht doorgebracht op een stoel in de wachtruimte. Een woordvoerder van het COA zegt dat er niet genoeg bedden beschikbaar waren voor iedereen.

In Ter Apel is plek voor 2000 mensen. Afgelopen nacht waren er in totaal 2144 asielzoekers, allemaal mensen die zich net in Nederland hebben aangemeld. Het is de bedoeling dat ze doorstromen naar andere plekken, maar ook daar zitten de opvangcentra vaak vol. Hierdoor verloopt de doorstroom niet altijd goed.

Om ervoor te zorgen dat het proces beter gaat spraken de 25 veiligheidsregio's maandag met elkaar af om per regio 150 extra noodopvangplekken te realiseren. Daarvoor worden bijvoorbeeld lege kantoren, evenementen- of sporthallen ingericht. Dit is een oplossing bedoeld voor een periode van twee à drie weken. Daarna moet er een structurele oplossing komen.