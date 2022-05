Regels voor homoseksuele bloeddonoren verder versoepeld

De regels voor homoseksuele mannen om bloed te doneren worden verder versoepeld. Ook mannen met wisselende seksuele contacten kunnen donor worden. Bloedbank Sanquin gaat het besluit of iemand bloed mag geven vanaf volgend jaar helemaal baseren op een vragenlijst over gedrag. Minister Kuipers is blij dat individueel risicogedrag leidend wordt, en niet iemands geaardheid.

Eerst mochten homo's helemaal geen bloed geven, omdat het risico op overdraagbare infecties bij hen groter zou zijn. Maar in de loop van de tijd zijn de regels voor homoseksuele bloeddonoren stapje voor stapje soepeler geworden, omdat dat volgens Sanquin de veiligheid van de bloedvoorziening niet in gevaar brengt.

Eerst werd een uitzondering gemaakt voor homomannen die een bepaalde periode geen seks hadden gehad en nog weer later mochten mannen met een vaste partner bloed geven.

Vanaf begin volgend jaar speelt de geaardheid helemaal geen rol meer en minister Kuipers vindt dat een belangrijke verandering. Hij hoopt dat de versoepeling leidt tot een aanzienlijke toename van het aantal donoren.