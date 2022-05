Basketbalcoach Kerr woest na bloedbad in Texas: 'Wanneer gaan we eens iets doen?!'

De coach sprak met tranen in de ogen en sloeg op tafel om zijn woorden kracht bij te zetten. "Ik word hier zo moe van. Elke keer bieden we de familie onze condoleances aan en houden we een minuut stilte voor de wedstrijd. Ik word moe van al die minuten stilte. Het is genoeg geweest", brieste Kerr.

"In deze staat zijn negentien kinderen en hun leraren doodgeschoten. De afgelopen tien dagen zijn er oudere zwarte mensen doodgeschoten in een supermarkt in Buffalo. En Aziatische kerkgangers zijn doodgeschoten in Californië. Wanneer gaan we hier eens iets aan doen?!"

Hevig geëmotioneerd en zichtbaar kwaad schoof Steve Kerr gisteravond aan bij een persconferentie voor de vierde wedstrijd in de NBA-playoffs tussen Dallas Mavericks en zijn ploeg Golden State Warriors in Texas. "Ik ga hier niet over basketbal praten", zei hij.

Het thema raakt de basketbalcoach persoonlijk. In 1984 werd de vader van Kerr ontvoerd en doodgeschoten. Malcolm H. Kerr was professor die gespecialiseerd was in de Arabische wereld. Zijn moord werd opgeëist door een jihadistische organisatie.

Kerr richt zich tot senatoren

De wetgeving over wapenbezit is in de Verenigde Staten al lange tijd punt van hevig debat. "We hebben nu vijftig senatoren die simpelweg weigeren om te stemmen over een wet die al twee jaar geleden is goedgekeurd door het Huis van Afgevaardigden", stelde Kerr wanhopig vast.

In die wet wordt een achtergrondcheck verplicht gesteld bij het aankopen van een vuurwapen. "De enige reden dat de senatoren niet willen stemmen, is dat ze hun macht willen behouden", brieste Kerr. "Want 90 procent van alle Amerikanen wil deze wet."

Hij richtte zich vervolgens rechtstreeks tot die senatoren. "Ik vraag jullie, Mitch McConnell (leider van de Republikeinen in de Senaat) en al die anderen die weigeren om iets aan de schietpartijen te doen, is jullie verlangen naar macht belangrijker dan het leven van die schoolkinderen, supermarktklanten en kerkgangers? Want daar lijkt het nu wel op."