Duizenden Friezen wachten nog op operatie na corona

Het lukt het ziekenhuis MCL in Leeuwarden niet de wachtlijsten die ontstaan zijn in de coronacrisis weg te werken. Dat komt mede doordat veel medewerkers in quarantaine hebben gezeten na een besmetting.

Op dit moment wachten er nog zo'n 3200 Friezen op uitgestelde zorg. Het gaat dan om zaken zoals een nieuwe heup of een cosmetische ingreep.

"Sinds maart of april hebben we in Nederland wel wat minder te maken met het coronavirus, maar wel met een hoop ziekteverzuim over de hele linie", vertelt Remko Seinstra, manager acute zorg bij Omrop Fryslân. "Daarom zijn we niet goed toegekomen aan het wegwerken van de wachtlijsten."

De problemen spelen niet alleen in Friesland. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) becijferde vorige maand dat er naar schatting zeker 110.000 extra wachtenden op de wachtlijsten staan in ons land. Dat aantal is de afgelopen maanden niet gedaald.

Het gaat bij deze patiënten niet om levensbedreigende situaties. Maar voor wie wacht op een staar- heup- of knieoperatie leidt uitstel tot veel ongemak, onderstreept Bart Berden, voorzitter van de raad van bestuur van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg. "Mensen met pijn die iedere dag acht paracetamol of meer moeten slikken, of niet meer goed kunnen bewegen door hun heup of knie."