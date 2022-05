CNN: Israëlische militairen schoten gericht op Al Jazeera-journalist

Israëlische militairen hebben gericht geschoten op Al Jazeera-journalist Shireen Abu Akleh. Dat schrijft de Amerikaanse nieuwszender CNN op basis van eigen onderzoek naar de dood van Abu Akleh. De verslaggever werd twee weken geleden doodgeschoten op de bezette Westelijke Jordaanoever. Ze berichtte op dat moment over een Israëlische inval in een vluchtelingenkamp bij de stad Jenin. De Palestijnen en Al Jazeera wezen al snel naar Israël als verantwoordelijke voor de dood van de 54-jarige journalist. Israël heeft altijd benadrukt dat nader onderzoek moet uitwijzen wie het fatale schot gelost heeft. Het land zal hoogstwaarschijnlijk geen strafrechtelijk onderzoek instellen, schreven Israëlische media vorige week. Audio- en videoanalyses CNN heeft de gebeurtenissen voor en na de dood van Abu Akleh gereconstrueerd door onder anderen met ooggetuigen en experts te spreken. Verder liet de Amerikaanse tv-zender geluidsfragmenten, foto's, video's en luchtbeelden analyseren. Daaruit valt op te maken dat Abu Akleh vanaf zo'n 200 meter afstand onder vuur werd genomen. Dat komt overeen met de afstand waar op dat moment een Israëlisch legervoertuig stond, dat drie minuten voordat Abu Akleh werd doodgeschoten nog op beeld was vastgelegd. Ooggetuigen zeggen ook dat ze vanuit een Israëlisch voertuig onder vuur werden genomen. Verder wijzen kogelgaten in een boom nabij de plek waar Abu Akleh overleed op een gerichte actie: drie kogels sloegen vlak bij elkaar in. Dergelijke inslagen zijn volgens een militaire analist die CNN raadpleegde enkel te zien als een doel gericht onder vuur is genomen. Al Jazeera maakte de dood van Abu Akleh zo wereldkundig:

Al Jazeera reageert geschokt op omgekomen journalist: 'Ze was zeer gerespecteerd' - NOS

CNN sprak ook met de Palestijnse journalist Shatha Hanaysha, die als eerste bij Abu Akleh was nadat ze was neergeschoten. "Ik denk dat ze ons wilden doden. Ik zou niet weten waarom ze anders schoten, en ze wisten dat we journalisten waren", zegt ze. Ze had het gevoel dat er bewust op Abu Akleh en ook op haarzelf werd geschoten. "Elke keer als ik haar lichaam wilde aanraken, schoten ze op mij." Israël zei dat er zeker een Palestijnse militant tussen Abu Akleh en de militairen heeft gestaan. Uit het CNN-onderzoek en uit een soortgelijke reconstructie van persbureau AP bleek dat die militanten er wel waren, maar dan aan de andere kant van de Israëlische militairen. Net als CNN concludeerde AP dat de kogel die Abu Akleh heeft gedood hoogstwaarschijnlijk uit een Israëlisch geweer kwam. Het persbureau schrijft op basis van ooggetuigen dat er niet werd geschoten in het gebied, tot Abu Akleh onder vuur werd genomen.

Correspondent Ties Brock: "Vanaf het moment van de dood van Abu Akleh klinkt al de roep om een grondig en onafhankelijk onderzoek ter plekke, maar vanwege de politieke verhoudingen is dat tot nu toe onmogelijk gebleken. Wel zie je dat de afgelopen weken op basis van openbare gegevens steeds meer duidelijk wordt over de omstandigheden rond haar dood. Daarbij wijzen verschillende onderzoeken, zoals die van persbureau AP en onderzoekscollectief Bellingcat, steeds duidelijker in de richting van Israël. Dit onderzoek van CNN gaat het verst, en beweert dat Israël waarschijnlijk gericht heeft geschoten op Abu Akleh. Veel Palestijnen zien er hun gelijk in bevestigd: zij zeiden vanaf het begin al dat Abu Akleh door Israël is vermoord. Maar van Israëlische kant wordt benadrukt dat ook dit onderzoek daar niet voor 100 procent uitsluitsel over kan geven. Zo lang het definitieve bewijs niet op tafel ligt, zal Israël waarschijnlijk blijven volhouden dat het ook een Palestijnse kogel geweest kan zijn."

Het is de vraag of er ooit uitsluitsel komt over wie Abu Akleh heeft doodgeschoten. Israël beschikt over het mogelijke wapen waarmee de journaliste werd gedood en de Palestijnen bezitten de kogel. Zowel de Israëlische als Palestijnse autoriteiten zijn bezig met hun eigen onderzoek. Daarbij is geen sprake van samenwerking. De dood van Abu Akleh leidde tot nog meer spanningen op de bezette Westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem. De afgelopen maanden nam het geweld daar toe, onder meer na een reeks aanslagen van Palestijnen in Israëlische steden. Ook vielen Israëlische ordetroepen bij confrontaties met Palestijnen vorige maand de voor moslims heilige Al-Aqsamoskee binnen. Ook bij de begrafenis van Abu Akleh kwam het tot geweld. Israëlische ordetroepen vielen deelnemers aan de uitvaart aan:

Geweld bij begrafenis Al Jazeera-journalist Shireen Abu Akleh - NOS