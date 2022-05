Politieactie tegen bende Rio escaleert: 21 doden

Het Openbaar Ministerie is een onderzoek begonnen. De militaire politie moet binnen tien dagen een gedetailleerd verslag overleggen, inclusief een antwoord op de vraag welke agent voor welke dode verantwoordelijk is. Ook wordt onderzocht of de inzet van dodelijk geweld gerechtvaardigd was.

In de loop van de dag brachten wijkbewoners steeds meer mensen met schotwonden naar het ziekenhuis. Sommigen waren al overleden. Gisteravond laat stond het aantal doden op 21. Zeven mensen die gewond waren geraakt, werden nog behandeld.

Een vuurgevecht tussen de militaire politie en bendes in een sloppenwijk van Rio de Janeiro heeft aan meer dan twintig mensen het leven gekost. Zwaarbewapende agenten trokken gisteren voor zonsopgang de favela Vila Cruzeiro binnen om leiders van een misdaadbende op te sporen en op te pakken.

Politieactie in Rio: meer dan 20 doden - NOS

De politieactie van gisteren was een van de dodelijkste in de geschiedenis van Rio. Vorig jaar kwamen bij een soortgelijke actie in een andere favela 28 mensen om. De politie werd toen van machtsmisbruik en het executeren van verdachten beschuldigd.

Het Braziliaanse hooggerechtshof heeft dit jaar een lijst opgesteld met voorwaarden waaraan politieacties in favela's moeten voldoen. Dodelijk geweld mag alleen worden gebruikt als er geen andere middelen zijn om levens van agenten of anderen te beschermen. Ook moet de politie nog dit jaar camera's op uniformen en in auto's aanbrengen.