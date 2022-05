Aanslag Texas: 18-jarige dader handelde alleen, toedracht nog onbekend

Over de toedracht van de aanslag is nog niets bekendgemaakt. Volgens Amerikaanse media heeft Ramos drie dagen voor de schietpartij een foto van twee semiautomatische wapens op Instagram geplaatst. Verder stond op zijn profiel op TikTok: 'Kinderen, wees bang', schrijft CNN .

Volgens de lokale autoriteiten heeft Ramos alleen gehandeld. Ook is duidelijk dat de 18-jarige schutter voordat hij naar de school ging ook zijn oma heeft neergeschoten. Zij ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis.

Een 18-jarige scholier heeft zeker negentien kinderen en twee volwassenen doodgeschoten op een basisschool in de Texaanse plaats Uvalde. De dader is Salvador Ramos, die in Uvalde woonde. Hij is gedood door de politie.

NEW: We obtained a photo of the alleged Uvalde Elementary School shooter, 18-year-old Salvador Ramos. According to Gov. Abbott, he was killed by law enforcement at the scene. INFO: https://t.co/9e2OV0NTQe pic.twitter.com/Jdg8d78ZCd

Ondertussen verkeren veel ouders en andere familieleden van leerlingen en docenten van de getroffen basisschool nog altijd in onzekerheid. Ze wachten bij de school en bij het ziekenhuis op nieuws over hun geliefden.

De schietpartij in Uvalde is de dodelijkste in de Verenigde Staten sinds 2012, toen twintig leerlingen en zes medewerkers van de basisschool Sandy Hook in Connecticut werden doodgeschoten. Volgens persbureau AP zijn er in Texas nooit eerder zo veel mensen om het leven gekomen bij vuurwapengeweld op een basisschool.

In Uvalde, op zo'n 120 kilometer van de grens met Mexico, wonen ongeveer 16.000 mensen, van wie de meeste tot de latinogemeenschap behoren. De basisschool waar de schietpartij plaatsvond ligt in een woonwijk.

Wapenlobby

De aanslag op de school wakkert in de Verenigde Staten opnieuw het debat aan over het wapenbezit in het land. President Biden vroeg zich in een persconferentie af wanneer het land in opstand gaat komen tegen de wapenlobby. "Het idee dat een 18-jarig kind een wapen kan kopen is fout. Ik heb er genoeg van. We moeten iets gaan doen."

Ook de Democratische oud-president Obama heeft gereageerd op de schietpartij. Volgens hem is de VS verlamd, "niet door angst, maar door een wapenlobby en een politieke partij die op geen enkele manier bereid is om te doen wat nodig is om deze tragedies te voorkomen", zei hij, doelend op de Republikeinse partij.