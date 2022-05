Van Spaghetti Legs tot Noorse afgang; Roma's Europese historie zit vol decepties

AS Roma is een heel grote club met een heel klein prijzenkastje. Onder aanvoering van coach José Mourinho en topschutter Tammy Abraham moet Roma vanavond tegen Feyenoord afrekenen met het eeuwige 'net-niet'. Want nooit wist AS Roma een echte Europese prijs binnen te slepen: op het internationale palmares van de club staan de Jaarbeursstedenbeker van 1961 en de Anglo-Italian Cup van 1972. Prachtige studie-onderwerpen voor Italiaanse voetbalhistorici, maar de supporters van Roma zegt het helemaal niets. Spaghetti Legs Het had moeten gebeuren in 1984. Toen stond AS Roma in de finale van de Europa Cup I, in het eigen Stadio Olimpico. Roma had een topploeg, met spelers als Francesco Graziani, Roberto Pruzzo en Bruno Conti. En bovenal was dat het elftal van de Braziliaans middenvelder Falcão, bijgenaamd de Achtste Koning van Rome. Na Francesco Totti geldt hij nog altijd als de grootste speler in de clubgeschiedenis.

1984: het elftal van AS Roma voor het duel met Liverpool, staand tweede van links Falcao - Getty

Falcão had Roma in 1983 naar de eerste landstitel sinds 1942 geleid. Meerdere spelers uit die ploeg hadden in 1982 het WK gewonnen met Italië. Het winnen van de eerste Europa Cup leek voor de regerend kampioen dan ook in de sterren geschreven te staan. Soepel voetbalde Roma zich naar de finale, waar 70.000 Romeinse supporters klaarstonden om hun ploeg naar de eerste Europese beker te schreeuwen. Maar het ging helemaal mis. Liverpool kwam op voorsprong door een goal van Phil Neal, die de bal in kon tikken nadat keeper Franco Tancredi een beuk had gekregen. Pruzzo maakte nog gelijk, maar uiteindelijk kwam het aan op strafschoppen. Daarin werden de Romeinen vernederd door niemand anders dan Bruce Grobbelaar. De Zimbabwaanse cultkeeper probeerde penaltynemer Graziani met zijn 'Spaghetti Legs', een vreemde combinatie van heupgewieg en bilgewiebel, uit zijn concentratie te halen.

1984: Bruce Grobbelaar en Michael Robinson met de Europa Cup 1 - Getty

En dat lukte. Graziani schoot hopeloos over en Liverpool won. Het is een open wond in het geel-rode gedeelte van Rome. In 1991 volgde een tweede kans op een Europese prijs, toen Internazionale de tegenstander was in de finale van de UEFA Cup. Die eindstrijd werd gespeeld over twee duels. En weer ging het mis. In Milaan won Inter met 2-0. In de terugwedstrijd kwam Roma een goal tekort om een verlenging af te dwingen en was een vol Stadio Olimpico opnieuw getuige hoe Roma naast een Europese prijs greep.

Prijzen in Italië Ook in Italië is het palmares van AS Roma bescheiden, of in ieder geval kleiner dan je van zo'n grote club zou verwachten. Roma won drie keer de landstitel: in 1942, 1983 en voor het laatst in 2001. De afgelopen tien jaar werd de club drie keer tweede. In de Coppa Italia heeft Roma van oudsher meer succes. Het bekertoernooi werd negen keer gewonnen, voor de laatste keer in 2008.

Ook de legendarische remontada in de kwartfinale van de Champions League in 2018, toen de Romeinen op ongekend spectaculaire wijze terugkwamen tegen FC Barcelona, leverde uiteindelijk geen prijs op. En dus zocht Roma, inmiddels in Amerikaanse handen, naar het type trainer dat precies begrijpt wat er nodig is om te winnen. Een type José Mourinho. Of nog beter: Mourinho zelf. Winnaarsmentaliteit In Rome bouwt Mourinho aan een winnend collectief, maar in zijn eerste maanden was daar nog weinig sprake van. In de groepsfase van de Conference League verloor zijn ploeg nog met 6-1 van het nietige FK Bodø/Glimt. De Romeinse supporters die mee waren naar Noorwegen mogen als goedmakertje gratis naar de finale in Tirana.

Mourinho en Abraham bij Roma - Pro Shots