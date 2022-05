'Merendeel flitsbezorgers zit niet in woongebied'

Van alle distributiecentra van flitsbezorgers zit volgens de telling van Colliers maar 11 procent in een puur woongebied. En 34 procent zit in een woon-winkelgebied, zoals een winkelstraat met daarboven appartementen. "In woon-winkelgebieden is er al sprake van drukte en geluid van andere winkels en horeca", zegt Chris Lanting van Colliers. "Het is dus maar de vraag of flitsbezorgers in deze gebieden 'nieuwe' overlast veroorzaken."

Over flitsbezorgers is de laatste tijd veel te doen, vanwege de overlast die omwonenden ervaren. Zo eiste de gemeente Amsterdam daarom de sluiting van vier vestigingen.

Verder zit 31 procent in een winkelgebied zonder woningen en 24 procent op een bedrijventerrein, dus ook zonder woningen.

In totaal telde Colliers 123 filialen van flitsbezorgers. Amsterdam heeft er met 34 veruit de meeste, daarna volgen Rotterdam (11), Den Haag (8) en Utrecht en Eindhoven (beide 6). Er zijn vier bedrijven actief in Nederland. Flink is de grootste met 63 distributiecentra, daarna volgen Gorillas met 29, Getir met 25 en Zapp met 6.

Volgens Colliers zouden de bedrijven er goed aan doen om de dertien locaties in woongebieden te verplaatsen naar bedrijventerreinen of winkelstraten. "Cruciaal voor hun groei is dat flitsbezorgers overlast actief blijven beperken en ervoor zorgen dat ze goed in het straatbeeld passen. Dit kan ook door etalages niet langer af te plakken." Vanwege de veelal geblindeerde ramen worden de distributiecentra ook wel darkstores genoemd.

Gedragscode

Amsterdam heeft dus al over vier vestigingen gezegd dat ze dicht moeten. Daarvan is er al één daadwerkelijk gesloten. Van de andere drie loopt de procedure nog. Ook heeft de gemeente besloten dat flitsbezorgers zich in principe alleen nog buiten woonwijken mogen vestigen. Rotterdam is ook bezig met regels hierover. In reactie op de stappen die gemeenten hebben genomen, zijn de flitsbezorgers met een gezamenlijke gedragscode gekomen die overlast moet tegengaan.

Deze week besloot Gorillas de openingstijden met een uur in te korten, van middernacht naar 23.00 uur. "Hiermee willen we mogelijke overlast in de late avonduren verminderen", aldus het bedrijf. Ook zegt het bedrijf al een tijd niet meer te beloven om boodschappen binnen tien minuten bij de klant af te leveren.

Hoe kan het dat flitsbezorgers zo snel voor je deur staan met boodschappen en wat zijn de voor- én nadelen van deze mega snelle service? NOS op 3 maakte deze video: