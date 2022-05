Kuipers: ambtenaren VWS zullen zich niet meer bemoeien met OMT-adviezen

Adviezen van het Outbreak Management Team (OMT) gaan niet meer eerst naar het ministerie van VWS voordat ze openbaar worden gemaakt. Dat heeft minister Kuipers toegezegd in een debat over de berichten dat ambtenaren van het ministerie de adviezen tijdens de coronapandemie zouden hebben gewijzigd of beïnvloed.

Kuipers blijft erbij dat ambtenaren alleen maar verduidelijkende vragen en tekstsuggesties hebben gedaan aan de deskundigen van het OMT, maar hij erkende dat er ook "de schijn kan zijn ontstaan dat er op de ene of andere manier gestuurd is".

Daarom wil hij dat de OMT-adviezen helemaal niet meer naar het ministerie gaan voordat ze gepubliceerd worden. "Het OMT gaat over zijn eigen teksten", zei de minister.

Mondkapjes in langdurige zorg

Het debat was aangevraagd door oppositiepartijen, die ervan overtuigd zijn dat medewerkers van VWS zich met de adviezen hebben bemoeid, bijvoorbeeld over het gebruik van mondkapjes in de langdurige zorg. Het OMT wilde dat die mondkapjes gedragen werden in verpleeghuizen, maar VWS wilde dat werd toegevoegd dat het om een advies ging. Dat gebeurde ook, bleek uit documenten die werden opgevraagd door Nieuwsuur.

Kuipers benadrukte in het debat dat het OMT onafhankelijk is, maar ook de regeringspartijen toonden zich kritisch. Kamerlid Tielen van de VVD: "Ik vind het moeilijk om de conclusie te trekken dat het ongewenste beïnvloeding is, maar ik zeg wel: het ziet er niet fraai uit."

Hoge druk

Minister Kuipers wees erop dat het begin van de coronapandemie "zeer hectisch" was. "Er is onder hoge druk gehandeld. Om de conclusie te trekken dat het fout is gegaan, is echt meer informatie en een goede evaluatie nodig".

In een later stadium wil de Tweede Kamer nog een parlementaire enquête houden over de aanpak van de coronapandemie.

Een meerderheid van de Kamer wil dat er op korte termijn ook een tegenhanger van het OMT wordt opgetuigd, met een groep deskundigen die vooral kijkt naar de maatschappelijke impact van coronamaatregelen.