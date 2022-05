Voetbalsupporters raken slaags met politie in Tirana, ook Nederlanders gearresteerd

Een grotere groep fans zocht de confrontatie met de politie. Op beelden is te zien dat een politiewagen is vernield.

Aan de vooravond van de Conference League-finale tussen Feyenoord en AS Roma zijn voetbalsupporters in Tirana slaags geraakt met de politie. Zestig fans zijn gearresteerd, melden de Albanese autoriteiten aan persbureau ANP. Twaalf daarvan waren Nederlands, de rest Italiaans. Tien agenten raakten gewond.

Feyenoord-aanhangers raakten ook in een café slaags met een Albanees van 45, meldt de Albanese politie. De man raakte daarbij gewond en ligt in een ziekenhuis.

Feyenoord-aanhangers verzamelden zich in de middag al in het centrum van de Albanese hoofdstad. Toen werd op straat vooral feest gevierd, gezongen en gedronken, veelal in ontspannen sfeer.

Enkele duizenden mensen zijn vanuit Nederland naar Tirana gereisd voor de finale van Feyenoord tegen AS Roma. In totaal verwachten de Albanese autoriteiten 15.000 tot 20.000 Nederlanders. Verreweg het grootste deel van hen heeft geen kaartje voor de wedstrijd: de UEFA heeft 3000 kaartjes voor Feyenoord-fans beschikbaar gesteld.

Sociale media staan vol met beelden van feestende fans: