19 kinderen doodgeschoten op basisschool Texas, Biden roept op tot actie

Bij een aanslag op een basisschool in Texas zijn zeker negentien kinderen en twee volwassenen gedood. Dat meldt de woordvoerder van openbare veiligheid in Texas aan CNN. De jonge slachtoffers waren tussen 7 en 10 jaar oud. Ook de 18-jarige schutter is dood. Het gaat volgens persbureau AP om de dodelijkste schietpartij op een school in de geschiedenis van de Amerikaanse staat. Het drama gebeurde op de Robb Elementary School in de plaats Uvalde, ten westen van San Antonio.

Quote Het idee dat een 18-jarig kind een wapen kan kopen is fout. Ik heb er genoeg van. President Biden

President Biden heeft in een persconferentie gereageerd op de aanslag die hij "nóg een bloedbad" noemde. "Ouders zullen hun kind nooit meer zien, nooit meer met ze in bed springen en knuffelen", zei hij. "Wanneer gaan we in godsnaam in opstand komen tegen de wapenlobby?", vroeg hij vervolgens. "Het idee dat een 18-jarig kind een wapen kan kopen is fout. Ik heb er genoeg van. We moeten iets gaan doen." Pistool De schutter kwam per voertuig naar de school. Hij had in ieder geval een pistool bij zich, mogelijk ook een geweer, zei gouverneur Greg Abbott eerder in een persconferentie. De dader zou zijn doodgeschoten door politieagenten. Een onbekend aantal kinderen en volwassenen is gewond geraakt. De schutter zou ook zijn oma hebben neergeschoten voordat hij de school binnenging, meldt CNN. Zij is in kritieke conditie naar het ziekenhuis gebracht. Hier zie je helikopterbeelden van de afgezette basisschool:

Eerste beelden van de schietpartij op een basisschool in Texas - NOS

Volgens gouverneur Abbott is de dader Salvador Ramos, die ook zou wonen in Uvalde. Waarom de 18-jarige het vuur heeft geopend in de basisschool is nog onduidelijk.