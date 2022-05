19 kinderen en 3 volwassenen doodgeschoten op basisschool Texas, Biden wil actie

Bij een aanslag op een basisschool in Texas zijn zeker negentien kinderen en drie volwassenen, onder wie een leraar, gedood. Dat meldt de woordvoerder van openbare veiligheid in Texas aan CNN. De jonge slachtoffers waren tussen 7 en 10 jaar oud. Onder de doden is ook de 18-jarige schutter. Het gaat volgens persbureau AP om de dodelijkste schietpartij op een school in de geschiedenis van de Amerikaanse staat. Het drama gebeurde op de Robb Elementary School in de plaats Uvalde, ten westen van San Antonio. Pistool De schutter kwam per voertuig naar de school. Hij had in ieder geval een pistool bij zich, mogelijk ook een geweer, zei gouverneur Greg Abbott eerder in een persconferentie. De dader zou zijn doodgeschoten door politieagenten. Een onbekend aantal kinderen en volwassenen is gewond geraakt. Hier zie je helikopterbeelden van de afgezette basisschool:

Eerste beelden van de schietpartij op een basisschool in Texas - NOS

Volgens gouverneur Abbott is de dader Salvador Ramos, die ook zou wonen in Uvalde. Waarom de 18-jarige het vuur heeft geopend in de basisschool is nog onduidelijk. De schutter zou mogelijk ook zijn oma hebben neergeschoten voordat hij de school binnenging. Details hierover ontbreken nog.

Correspondent Lucas Waagmeester over reacties "Zoals eigenlijk altijd na een gebeurtenis als deze lopen de politieke reacties ver uiteen. Democratische politici maken zich vooral boos en roepen hun Republikeinse collega's op eindelijk voor strengere wapenwetten te stemmen. Zij zeggen dat Republikeinen hun oren laten hangen naar de wapenlobby en dit soort geweld verminderd kan worden als het lastiger wordt gemaakt wapens te kopen. Republikeinse politici reageren over het algemeen vooral verdrietig en roepen op te bidden voor de familie van slachtoffers."

President Biden heeft in een persconferentie gereageerd op de aanslag. "Wanneer gaan we in godsnaam in opstand komen tegen de wapenlobby?", vroeg hij. "Het idee dat een 18-jarig kind een wapen kan kopen is fout. Ik heb er genoeg van. We moeten iets gaan doen." Vicepresident Kamala Harris noemt de situatie "hartverscheurend". "Onze harten worden keer op keer gebroken, elke keer als een tragedie zoals deze plaatsvindt. En toch blijft het maar steeds opnieuw gebeuren."