PSG stelt trainer vrouwenteam op non-actief na 'ongepaste acties en opmerkingen'

"Deze feiten en opmerkingen zouden, indien ze bevestigd worden, onverenigbaar zijn met de sportieve en menselijke waarden van PSG", meldt de club verder in een verklaring.

PSG zegt dat de schorsing "tijdelijk en uit voorzorg is en niet vooruitloopt op de resultaten van het interne onderzoek dat zal worden uitgevoerd, noch op de beslissingen die de club mogelijk zal moeten nemen".

De schorsing komt volgens het Franse persbureau AFP te maken met zaken die zich afspeelden in de voorbereiding op afgelopen seizoen. De vrouwentak van PSG was toen bezig aan een trainingskamp in Amerika.

Ollé-Nicolle zou in de Verenigde Staten een "ongepast gebaar" richting een speelster hebben gemaakt. Het voorval werd daarna besproken met de betrokken partijen en vervolgens afgesloten.

Nadat afgelopen dagen nieuwe berichten op sociale media verschenen, kwam de zaak opnieuw aan de orde. Ollé-Nicolle was bezig aan zijn eerste seizoen bij Paris Saint-Germain en heeft nog een contract tot de zomer van 2023.