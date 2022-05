ADO Den Haag zet met doelpunt van Steijn junior stap richting eredivisie

ADO Den Haag leek 80 minuten lang niet mee te doen en niet te willen winnen. Maar door een late gelijkmaker (1-1) tegen Excelsior, dat beter was, maakt het nog alle kans om volgend seizoen eredivisie te spelen. De return in de finale van de play-offs om eredivisievoetbal vindt zondag om 18.00 uur plaats.

Excelsior rook de eredivisie al, want op het Rotterdamse kunstgras had ADO verreweg het grootste deel van de wedstrijd vrij weinig in te brengen. Alleen in het laatste kwartier - het Haags kwartiertje - en na luide verzoeken van de ADO-fans tot het tonen van meer bluf, drongen de bezoekers aan.

Excelsior beter

Haagse spits in vorm, Thomas Verheydt, kopte een lange bal in de slotminuten door op Sem Steijn (zoon van Sparta-trainer Maurice Steijn), die vervolgens subtiel de bal over Excelsior-doelman Stijn van Gassel lepelde.

Het gelijkspel voelde voor ADO als een overwinning, en voor Excelsior als verlies, want Excelsior speelde beter en kwam vlak na rust terecht op voorsprong door Marouan Azarkan.