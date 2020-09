Verstappen: 'Mercedes wil iedereen vermorzelen en op een ronde zetten'

Max Verstappen - ANP

Al zes races op rij staat Max Verstappen op het Formule 1-podium. Het is zijn beste seizoensstart ooit, maar toch lijkt de wereldtitel nu al een illusie. Verstappen staat weliswaar tweede in de WK-stand en is in topvorm, maar wereldkampioen Lewis Hamilton heeft een schier onoverbrugbaar gat van 47 punten geslagen. Amper halverwege het seizoen lijkt de strijd al beslecht: Verstappen wordt niet de jongste F1-kampioen ooit. "Op papier ziet het er misschien nog een beetje spannend uit, maar mijn achterstand wordt elke race een stuk of zeven punten groter", rekent Verstappen.

WK-stand Formule 1 - NOS

De 22-jarige Nederlander won een race in het Engelse Silverstone, maar is niet in staat dat kunstje zomaar te herhalen. "Hoe hard we ook werken en pushen, Mercedes is nog altijd torenhoog favoriet. We verliezen op de meeste circuits een halve seconde per ronde. Daar is niet tegen te vechten en dat haal je ook niet zomaar in."

Optimisme Waarom zeggen Red Bull Racing's leiders Christian Horner en Helmut Marko dan nog steeds dat hij dit jaar wereldkampioen kan worden? Verstappen begrijpt het wel. "Dat doen ze om het personeel te motiveren en het optimisme er in houden. Ik geef ook niet op, maar je moet wel realistisch zijn. Op pure snelheid gaan we niet winnen. Voor een zege hebben we mazzel nodig. We boeken wel progressie, maar andere teams staan ook niet stil." In het Italiaanse Monza staat de achtste grand prix van het zeventien races tellende seizoen op het programma. De supersnelle 'Temple of Speed' heeft Verstappen weinig goeds gebracht. Nog nooit stond de coureur in Monza op het podium. "Ik kwam hier in 2018 wel als derde over de finish, maar verloor die plek toen door een tijdstraf. Dat is me wel vaker overkomen. Daar ben ik aan gewend geraakt", zegt hij nu cynisch over de door de wedstrijdleiding bestrafte touché met Mercedescoureur Valtteri Bottas.

Valtteri Bottas en Max Verstappen vechten het uit op Monza in september 2018 - Getty Images

Verstappens doel in Monza? Zijn zevende F1-podium op rij. "Ik denk dat winnen onmogelijk is. We verliezen veel terrein op al die rechte stukken, maar we zullen het zien. Vorig jaar ging het in de race veel beter dan we verwachtten." Een journalist die vraagt of een GP-zege er echt niet in zit krijgt venijnig antwoord. "Ja, ik pak pole position en zet Hamilton zaterdag in de kwalificatie op een halve seconde. Als ik een chicane afsnij." Het zal nog een hele kluif worden om in de kwalificatie derde te worden, verwacht Verstappen. Vooral de 'roze Mercedessen' van Racing Point en het opgekrabbelde Renault lijken geduchte tegenstanders. "Het kan zaterdag dicht bij elkaar zitten. Ik verwacht dat Renault hier snel zal zijn. Net als vorig weekend in Spa-Francorchamps."

Quote Ik kijk niet naar achteren. Ik kijk alleen naar Mercedes. Max Verstappen

Renaultrijders Daniel Ricciardo en Esteban Ocon kwamen in België als vierde en vijfde over de streep, maar Verstappen beschouwt hen niet als een serieuze bedreiging. "In de race zijn wij doorgaans sneller, maar ik vind het wel leuk als ze er bij staan. Misschien wordt het dan iets spannender en leuker voor de fans, maar ik ben niet bezig met Renault. Ik kijk niet naar achteren. Ik kijk alleen naar Mercedes." De al jaren dominante renstal van Lewis Hamilton en Valtteri Bottas won dit jaar zes van de zeven races. De grand prixs zijn inmiddels zo saai en voorspelbaar dat teambaas Toto Wolff zich na Spa verontschuldigde voor weer een 1-2. "Dat is politiek correcte taal om beleefd te doen. Ze moeten toch wat zeggen", meent Verstappen. De waarheid is in zijn optiek anders. "Mercedes wil iedereen willen vermorzelen en op een ronde zetten. Logisch. Dat zou ik in hun positie ook willen." Verstappen lijkt dus in Monza veroordeeld tot de eretitel 'best of the rest', maar er is ook goed nieuws. Zijn klaagzang over de onvoorspelbaarheid van zijn RB16 is plotsklaps verleden tijd. De bolide van Red Bull Racing gedroeg zich in het begin van het seizoen wispelturig en was af en toe moeilijk te bedwingen, maar dat probleem blijkt opgelost. "Ik heb nergens meer last van. Dat speelde eigenlijk alleen in het eerste raceweekend."