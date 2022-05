BBC biedt excuses aan voor headline 'Manchester United is ruk'

De BBC heeft excuses aangeboden voor het vertonen van de headline "Manchester United are rubbish" in een live-uitzending van het nieuws. Tijdens een verslag over tennistoernooi Roland Garros was het onvriendelijke commentaar over de Engelse voetbalclub te lezen in de ticker, het tekstbalkje met nieuwsheadlines onder in beeld dat constant wordt ververst.

Errrr… what is going on with the BBC News ticker? pic.twitter.com/fofbiGyMfs

Niet alleen Manchester United kreeg het er in het tekstbalkje van langs. Het weerbericht werd ook kortheidshalve samengevat met de tekst: "Het weer, overal regen", wat in Engeland vaak het geval is, maar doorgaans niet zo kort door de bocht wordt samengevat door de Britse publieke omroep.

Na het tennisverslag vertelde BBC-presentatrice Annita McVeigh hoe de tekst over Manchester United - vrij vertaald "Manchester United is ruk" - in de uitzending kon belanden. Achter de schermen op de redactie werd iemand geleerd hoe de ticker werkte en hoe tekst ingevoerd kon worden.

"Het waren dus gewoon willekeurige dingen die zijn opgeschreven, niet gemeend. Dus excuses als je het hebt gezien en er aanstoot aan hebt genomen, en als je een fan bent van Manchester United. Dit was een fout en het had niet op het scherm moeten verschijnen", aldus McVeigh.

Slecht seizoen voor Manchester United

Onduidelijk is of de nieuwe ticker-schrijver een teleurgestelde supporter is van Manchester United. Dat zou het harde commentaar in de headline wellicht verklaren: Manchester United, de nieuwe club van trainer Erik ten Hag, beleefde een teleurstellend seizoen en eindigde met 58 punten op de zesde plaats. Dat is het slechtste resultaat in het Premier League-tijdperk (1992-heden).