Slot positief over basisplaats voor keeper Bijlow in finale Conference League

De kans is groot dat Justin Bijlow woensdagavond onder de lat staat bij Feyenoord in de finale van de Conference League tegen AS Roma. "Hij heeft nu een week met de ploeg meegetraind en dat gaat uitstekend", zei Slot op de persconferentie in Tirana een dag voor de wedstrijd. "Het bijzondere en het knappe van de spelers en de medische staf is: mocht er vandaag niks gebeuren, dan hebben we morgen alle spelers beschikbaar voor de finale." Dus heeft het er alle schijn van dat Bijlow woensdag gewoon speelt. "Als Justin de training goed doorkomt, is die kans wel aannemelijk, ja. Ofir Marciano heeft het ook uitstekend gedaan maar Justin is onze eerste keus."

Justin Bijlow - AFP

Bijlow moest in maart een operatie aan zijn voet ondergaan en Feyenoord maakte toen bekend dat het seizoen voor hem voorbij zou zijn. De 24-jarige Rotterdammer herstelde echter voorspoedig en deed vorige week op het trainingskamp in Portugal weer voluit mee. Bijlow werd de afgelopen maanden vervangen door de Israëliër Marciano. Feyenoord is met 25 spelers naar Tirana gevlogen voor de finale. De wedstrijdselectie van trainer Arne Slot bestaat uit 23 spelers en daarnaast zijn ook de Amerikaanse middenvelder Cole Bassett (niet speelgerechtigd) en de jonge keeper Tein Troost (geen onderdeel van de wedstrijdselectie) mee naar de Albanese hoofdstad. Ontregelende Mourinho Bijlow onder de lat is een welkom bericht voor Feyenoord, een dag voor de finale tegen AS Roma, de ploeg van José Mourinho. De prijzenkast van de Portugese trainer puilt uit en Mourinho heeft ervaring in finales tegen Nederlandse ploegen. Met Manchester United wist hij in 2017 het aanvallende spel van Ajax te ontregelen. "Je ziet nu ook in Nederland constant veranderende speelwijzes tegenover je krijgt, het 4-3-3-systeem is allang niet meer heilig", relativeert Slot die geschiedenis. "Het zou voor mij een verrassing zijn als de tegenstander morgen van achteruit constant zal proberen op te bouwen. We verwachten dat ze snel de lange bal spelen en veel de bal achter onze laatste lijn gaan leggen." Dat is niet iets waar Feyenoord aan zal moeten wennen, verwacht Slot. "Dat is een manier van spelen die we al heel veel tegen ons hebben gehad, alleen staan er nu spelers die iets meer geld gekost hebben dan de spelers die we de afgelopen 54 wedstrijden tegen ons hebben gehad, met uitzondering op Ajax en Marseille."