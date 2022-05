Mourinho acht AS Roma klaar voor finale: 'Na 300 dagen zit voorbereiding erop'

"We moeten onszelf zijn, in onze kwaliteiten geloven en onze tekortkomingen herkennen. Je bent als team goed als je de punten waarin je minder sterk bent weet te verbergen."

Mourinho won zelf al een hele waslijst aan Europese prijzen. Toch ziet hij dat voor zichzelf geen bijzondere rol weggelegd. "Als je na een seizoen van meer dan 300 dagen in de finale staat, is de voorbereiding allang voorbij. Het gaat nu om wat het team laat zien als groep."

"We staan in een finale, waar we historie in kunnen schrijven. Dat we de Europa League hebben behaald is eigenlijk iets normaals. Dit is juist historisch."

José Mourinho gaat met een goed gevoel de finale van de Conference League in. De Portugees stelde met AS Roma plaatsing voor de Europa League al veilig, maar wil meer. "We kunnen morgen geschiedenis schrijven."

Toch ziet de Portugees dat niet als iets typisch Nederlands. "Volgens mij heeft Ajax veel finales gewonnen en PSV won de Europa Cup 1 en Wereldbeker ook. En Feyenoord won de UEFA Cup met mijn vriend Pierre van Hooijdonk... We nemen Feyenoord heel serieus. Die staan niet zo maar in de finale."

Een van de ploegen die zijn tekortkomingen niet helemaal verborgen wist te houden in een Europese finale was Ajax in de Europa League in 2017. Mourinho troefde de Amsterdammers met Manchester United toen af.

Mkhitaryan en Karsdorp

Henrikh Mkhitaryan kan woensdag mogelijk toch spelen. "Hij heeft zijn eerste training met de groep achter de rug", zei trainer José Mourinho tijdens zijn afsluitende persconferentie voor de eindstrijd in Tirana. "Zijn gevoel is goed. Als dat zo blijft, dan zit hij bij de selectie."

Mkhitaryan ontbrak de afgelopen wedstrijden bij AS Roma vanwege spierproblemen. Hij trof vijf jaar geleden eenmaal doel voor Manchester United in de finale van de Europa League tegen Ajax. Ook toen was Mourinho zijn trainer. "Hij is een ervaren speler", zei de coach uit Portugal over zijn Armeense aanvaller. "Het is goed om hem erbij te hebben."

Rick Karsdorp is ook met AS Roma naar Tirana gereisd. De oud-verdediger van Feyenoord had afgelopen week lichte klachten. Daarom hoefde hij afgelopen vrijdag maar een half uurtje tegen Torino te spelen.