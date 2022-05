Tientallen arrestaties bij klimaatactie Extinction Rebellion in Rotterdam

In Rotterdam zijn tientallen demonstranten opgepakt die betrokken waren bij acties van klimaatprotestgroep Extinction Rebellion. Betogers blokkeerden sinds 12.00 uur vanmiddag het Weena in het centrum van de stad, in de buurt van het kantoor van olie- en gasbedrijf Shell, waar flessen nepbloed zijn leeggespoten. Ook op de Maasvlakte, bij de Onyx-kolencentrale, werd actiegevoerd.

Rond 15.00 uur hadden de acties "tegen de fossiele industrie en voor een klimaatrechtvaardige transitie" beëindigd moeten worden, maar hier werd geen gehoor aan gegeven. Volgens de politie zijn er daarop waarschuwingen gegeven. Activisten die geen gehoor gaven aan de oproep om het protest te beëindigen, zijn opgepakt.

Vooralsnog zijn 76 mensen gearresteerd op het Weena bij station Rotterdam Centraal. Daarbovenop is op de Maasvlakte, bij de kolencentrale, een nog onbekend aantal mensen opgepakt.

Met cola en krabbers losgepeuterd van straat

De actie verstoorde het verkeer in het centrum van Rotterdam sinds het begin van de middag. Op het Weena hadden deelnemers zichzelf vastgeketend aan een auto. Ze droegen teksten als "Hou de olie in de grond" en "Laat de fossiele industrie uitsterven".

Toen de politie de opdracht gaf om de demonstratie te beëindigen, plakten deelnemers zichzelf met lijm vast aan de straat. De politie heeft de betogers daarop met cola en ijskrabbers losgemaakt, waarna de actievoerders volgens de politie meewerkten met de agenten. De politie zegt dat de arrestaties rustig zijn verlopen.

Werk kolencentrale niet verstoord

Op de Maasvlakte hadden Extinction Rebellion-actievoerders zichzelf vastgeketend aan een spoorlijn, met de bedoeling de transporten van steenkool naar de Onyx-kolencentrale tegen te houden. Ook toegangswegen waren geblokkeerd.

Het Europees Massagoed Overslagbedrijf (EMO) meldt dat het spoorvervoer op de Maasvlakte is verstoord door de actie, maar dat het werk bij de kolencentrale niet stil is komen te liggen. Betogers hebben het terrein van de centrale ook niet betreden.