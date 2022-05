Aan indrukwekkende loopbaan Tsonga komt pijnlijk einde op gravel Roland Garros

Aan de tenniscarrière van Jo-Wilfried Tsonga is op pijnlijke wijze een einde gekomen. De Fransman bood op Roland Garros in de eerste ronde goed partij aan de Noor Casper Ruud, maar in de vierde set speelde een pijnlijke schouder hem parten, 6-7 (6), 7-6 (4), 6-2, 7-6 (0).

De 37-jarige Fransman, die zijn laatste toernooi speelde, gaf tegen de als achtste geplaatste Ruud nog één keer alles, maar uiteindelijk liet zijn lichaam hem in de steek. Op 5-5 in de vierde set brak hij de Noor, maar bij het maken van de break blesseerde hij zich. Hij kon niet meer voluit serveren en was kansloos in het vervolg.

Tranen en applaus

Met tranen in zijn ogen serveerde en onder een luid applaus, serveerde Tsonga bij een stand van 6-0 in de tiebreak voor het laatst. Ruud verzilverde zijn matchpoint eenvoudig waarna de Fransen een staande ovatie over hadden voor hun geëmotioneerde landgenoot.

Direct na afloop werd Tsonga geëerd voor zijn prestaties. Daarbij waren, als verrassing, ook veel andere Franse tennissers aanwezig. Tevens waren er op een groot scherm boodschappen van onder anderen Rafael Nadal.

Tsonga haalde op de Australian Open, Roland Garros en Wimbledon twee keer de halve finales en was in Melbourne in 2008 finalist. Hij won 18 ATP-titels.