Zorginstituut adviseert: vergoed anti-obesitasmedicijn uit basispakket

Het Zorginstituut heeft het ministerie van Volksgezondheid geadviseerd een anti-obesistasmedicijn onder bepaalde voorwaarden uit het basispakket te vergoeden. De verwachting is dat het ministerie voor Volksgezondheid dit overneemt. Uit onderzoek is gebleken dat het middel Mysimba mensen met obesitas kan helpen gewicht te verliezen.

Het advies is om Mysimba pas te gebruiken om af te vallen, als gezonder eten en meer bewegen niet genoeg opleveren.

Het middel kan worden ingezet bij obesitaspatiënten met een BMI van 30 of meer, en bij mensen met een BMI van 27 of hoger die daarnaast een extra aandoening hebben die samenhangt met overgewicht (bijvoorbeeld een hart- en vaatziekte of diabetes). Het medicijn moet wel in combinatie met een programma worden gebruikt dat is gericht op gezonder eten en meer bewegen.

Minder eetlust

Mysimba is een combinatie van twee werkzame stoffen, naltrexon en bupropion. De stoffen hebben effect op het hersengebied dat de voedselinname en de energiebalans regelt. Wanneer ze samen worden gebruikt, verminderen ze de eetlust en de hoeveelheid die patiënten eten.

Het medicijn wordt al enige tijd door de Nederlandse Obesitaskliniek, de grootste behandelaar van obesitas in Nederland, ingezet bij patiënten met een BMI vanaf 27. Deze patiënten moeten dit uit eigen zak betalen, wat neerkomt op 115 euro per maand. Als het ministerie het advies overneemt, zou het middel vergoed worden.

Het ministerie van Volksgezondheid laat in een reactie weten dat het "in de lijn der verwachting ligt" dat de minister het advies overneemt. Waarschijnlijk gebeurt dat per 1 juli.

Misselijkheid en braken

"Mysimba is een geweldige oplossing voor bepaalde groepen", zegt Kobus Dijkhorst, arts en directeur Nederlandse Obesitaskliniek. "Het werkt voor mensen die ineens een enorme trek krijgen in zoet of hartig, terwijl ze geen honger hebben, of die langs het ene na het andere fastfoodrestaurant lopen en daar uiteindelijk geen weerstand meer aan kunnen bieden."

Zeker als mensen met gezonder eten en meer bewegen weinig resultaat boeken, kan het soelaas bieden. "Dna bepaalt heel veel", zegt Dijkhorst. "Sommige mensen zijn gewoon gevoeliger voor overgewicht." Maar, zo voegt de arts toe, het middel is niet voor iedereen geschikt en kan behoorlijke bijwerkingen geven, zoals misselijkheid en braken.

Bedoeld als aanvulling

Vorige week lanceerde het Zorginstituut een campagne over de betaalbaarheid van de zorg. De instantie stelt dat er de komende jaren scherper gekeken moet worden naar welke zorg precies wordt vergoed.

Volgens een woordvoerder staat het advies over Mysimba niet haaks op die campagne, omdat het middel bewezen effectief is voor een specifieke groep. "Het is niet zo dat dit in de spreekkamer meteen wordt voorgeschreven", zegt een woordvoerder. "Het is echt bedoeld als aanvulling voor mensen die al een erkend leefstijlprogramma volgen."