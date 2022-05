Vrouw (19) veertig minuten lang aangerand in trein van Amsterdam naar Alkmaar

Een 19-jarige vrouw is gisteravond veertig minuten lang betast en aangerand door een man in een trein van Amsterdam naar Alkmaar. Dat meldt de politie.

Nadat de vrouw op Amsterdam Centraal in de trein was gestapt, kwam de man volgens de politie meteen tegen haar aan zitten in een verder lege coupé. De hele rit naar Alkmaar kon zij geen alarm slaan, aldus de politie. In Alkmaar kon zij rond 21.30 uur de trein verlaten en kreeg zij hulp van het veiligheidsteam van de NS dat de politie belde.

De politie heeft camerabeelden veiliggesteld en heeft de zaak in onderzoek, meldt AT5. Over een signalement van de dader doet de politie nog geen uitspraken. "Dit is nog onderdeel van het onderzoek", aldus een woordvoerder tegen NH Nieuws. Het is niet duidelijk hoe het met het slachtoffer gaat.

De politie raadt mensen aan om het nummer 06-13181318 op te slaan in hun telefoon. Dat is een speciaal WhatsApp-nummer van NS waar reizigers overlast kunnen melden. "In zo'n geval kun je met een whatsappje alarm slaan", aldus de politie.