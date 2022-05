Kamer: voor de zomer oordeel over archieven Rutte, commotie bij stemmingen

De Tweede Kamer wil dat de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed nog voor de zomervakantie een oordeel geeft over de archieven van het ministerie van premier Rutte. De inspectie kondigde het onderzoek afgelopen donderdag aan.

De Kamer stemde vandaag over deze en andere moties die werden ingediend in het debat met Rutte vorige week. De Kamer sprak toen al uit dat het onacceptabel is dat een minister-president zelf bepaalt welke van zijn appjes en sms'jes worden gearchiveerd en welke worden weggegooid.

De Kamer vraagt het kabinet om een "uniforme werkwijze" voor ministers en staatssecretarissen zodat communicatie, zoals chatberichten, "ordentelijk en toegankelijk" worden bewaard en daar goede controle op is. De regeringscommissaris Informatiehuishouding moet hier advies over uitbrengen.

Daarbij wil de Kamer dat er in ieder geval wordt vastgelegd dat een chatbericht dat volgens de Archiefwet moet worden bewaard ook daadwerkelijk in zijn geheel gearchiveerd wordt, en dus niet een voorgelezen versie, zoals Rutte zijn werkwijze beschreef.

Niet al zijn telefoonrekeningen

Verdergaande moties haalden geen meerderheid, zoals die van GroenLinksleider Klaver om een archiveringsfunctionaris van alle appjes te laten beoordelen of ze mogen worden verwijderd of niet. Ook hoeft Rutte niet al zijn telefoonrekeningen sinds zijn aantreden als premier naar de Kamer te sturen.

Over een motie van FvD-Kamerlid Jansen ontstond enige commotie. De motie luidt: "De Kamer, gehoord de beraadslaging, spreekt uit dat Minister-President Mark Rutte niet boven de wet staat, en gaat over tot de orde van de dag."

Voor de stemming legde het CDA een stemverklaring af, waarom de partij tegen deze motie zou stemmen. "Vaak is het enige doel van deze 'spreek uit'-moties om andere partijen via social media in een kwaad daglicht te stellen, en dat moeten we niet willen", zei Kamerlid Bontenbal.

Volgens zijn schriftelijke verklaring had Bontenbal nog willen zeggen: "Onze tegenstem op de motie Jansen betekent dan ook dat we niet mee willen gaan in het uithollen van de instrumenten die dit parlement heeft om de regering te controleren."

Niet de bedoeling

Maar voordat Bontenbal zo ver was, wees Kamervoorzitter Bergkamp hem erop dat zijn woorden meer politieke uitspraken waren dan een stemverklaring, en dat is niet de bedoeling, zei zij. Het is overigens een feit dat de minister-president niet boven de wet staat. Een uitspraak van de Kamer is daar niet voor nodig.

Veel andere Kamerleden lieten horen dat zij het met de ingreep van Bergkamp eens waren. Iemand in de zaal riep hard 'Doei!' naar het CDA-Kamerlid. Uiteindelijk stemde een meerderheid van SP, Denk, Groep Den Haan, Partij voor de Dieren, ChristenUnie, VVD, BBB, JA21, Groep Van Haga en PVV voor de Forum-motie.

Eerder in het debat greep Bergkamp ook in bij de politiek geladen stemverklaring van FvD-Kamerlid Kerseboom over cameratoezicht in slachthuizen tegen dierenleed. Kerseboom mocht haar verhaal toch afmaken en sprak van een 'great reset'-motie. Een Kamermeerderheid stemde daarna voor.