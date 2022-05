Martina wil door tot Parijs 2024: 'Zesde Spelen zouden uniek zijn'

De Olympische Spelen van 2021 waren de laatste Spelen van Churandy Martina. Althans, dat zei hij destijds in Tokio. Nu denkt de 37-jarige sprinter daar toch net even iets anders over. "Ik wil door tot Parijs." In 2024, als de Spelen van Parijs op het programma staan, is Martina 39 jaar, maar dat is volgens hem geen belemmering. "Ik voel me goed en ik hou nog heel veel van de sport. Dus waarom zou ik dan niet naar Parijs gaan", zegt Martina met zijn kenmerkende lach. "Ik moet gewoon slimmer trainen, beter naar mezelf luisteren en goed herstellen. Dan komt het goed." "Als sprinter zes keer de Spelen halen zou uniek zijn, dat is nog niet veel atleten gelukt. Ik wil mezelf uitdagen, gewoon ervoor gaan. Ik geloof erin." Martina zou niet de eerste sprinter zijn die op 39-jarige leeftijd nog meedoet aan de Spelen. In Tokio afgelopen zomer stond bijvoorbeeld de Amerikaan Justin Gatlin, destijds 39 jaar, nog aan de start.

Churandy Martina - ANP

In het traject richting de Zomerspelen van Parijs richt Martina zich alleen nog maar op de 100 meter. "Ik loop geen 200 meters meer", zegt hij resoluut. Maar ook de 100 meter gaat, met de FBK Games voor de deur, nog niet vlekkeloos. "Ik ben fysiek nog niet waar ik wil zijn." "Mijn achilles doet pijn", legt Martina uit. "Dus het starten is moeilijk. Dat maakt de race ineens helemaal moeilijk, want de 100 meter gaat snel. Maar op de FBK Games (op 6 juni, red.) kan ik wel een goede 100 meter lopen, denk ik." Het wordt voor Martina al de vijftiende keer dat hij op de deelnemerslijst staat van het atletiektoernooi in Hengelo. "Het is altijd leuk om voor m'n eigen mensen te lopen en dat we zo'n grote wedstrijd hier in Nederland hebben. Dat blijft altijd speciaal."

Sifan Hassan ontbreekt op FBK Games Tweevoudig olympisch kampioene Sifan Hassan is dit jaar niet te zien op de FBK Games. Voor de winnares van olympisch goud op de 5.000 en 10.000 meter in Tokio was bedacht dat ze op het atletiekgala op 6 juni in Hengelo een 10.000 meter zou lopen, maar ze ziet daarvan af. "Ze is er nog niet klaar voor", zei Ellen van Langen namens de organisatie.