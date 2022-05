Ook Yesilgöz voor verbod op verspreiden van ontwerpen voor 3D-wapens

Minister Yesilgöz wil dat het publiceren van ontwerpen van 3D-wapens wordt verboden. De minister van Justitie en Veiligheid onderzoekt nog wat daarvoor de beste methode is.

Vanochtend toonde de politie zich bezorgd over de opkomst van wapens die met een 3D-printer zijn gemaakt. Volgens de politie bereiken deze wapens nieuwe doelgroepen, van hobbyisten die het leuk vinden om hiermee te experimenteren tot extremisten. De politie vindt dat levensgevaarlijk.

Het hebben van 3D-wapens en onderdelen daarvan is in Nederland verboden, maar het publiceren en verspreiden van de ontwerpen niet. Het Openbaar Ministerie en de politie pleiten ervoor ook dat laatste strafbaar te stellen en Yesilgöz is het daarmee dus eens: "Ik denk dat we die kant opgaan", zegt ze in een reactie.

De minister gaat met politie en justitie overleggen hoe ze dit het best kan aanpakken en ze wil er ook met haar Europese collega's over praten: "Ik ben het volledig eens met iedereen die zegt dat het niet normaal is om een blauwdruk te hebben van hoe je een 3D-wapen maakt en dat het ook nog relatief makkelijk te maken is."