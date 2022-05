W Series als opstap naar de Formule 1, maar wanneer is het weer zover?

Zoals we wel gewend zijn van het Formule 1-circus werd drie jaar geleden een nieuw kampioenschap speciaal voor vrouwen - de W Series - met veel bombarie aangekondigd. Bedacht om vrouwen handvatten te geven richting de top van de autosport én met in het achterhoofd dat ultieme doel: ooit weer een vrouw in de Formule 1 zien racen. Even terug in de tijd Wéér, dat klopt. Want de eerstvolgende vrouw die een stoeltje bemachtigt in de Formule 1 schrijft geen historie. Vijf vrouwen heeft de Formule 1 gekend. De Italiaanse Giovanni Amati was in 1992 de laatste die meedeed aan een kwalificatie in de koningsklasse van de autosport. Tot drie keer toe werd ze laatste en mocht ze niet starten in de race. Slechts twee vrouwen startten daadwerkelijk in een race: de eveneens uit Italië afkomstige Maria Teresa de Filippis en Lella Lombardi. Van wie laatstgenoemde het als enige vrouw voor elkaar kreeg een punt te scoren in de Grand Prix van Spanje in 1975. Ze eindigde als zesde. Maar omdat de race werd ingekort, werden de punten gehalveerd.

Goed, terug naar het heden. Bijna vijftig jaar later is het nog altijd wachten op de komst van een vrouw tussen al het racegeweld van de Formule 1. Dat ziet de organisatie van de W Series liever gisteren dan vandaag gebeuren, maar tegelijkertijd is er ook het besef dat het een kwestie van tijd is. "We moeten sponsoren aantrekken, nieuwe partners nieuwe teameigenaren. Het is aan ons om de boer op te gaan, deals te sluiten en partners te krijgen. Dat is lastig, maar we zijn hier en we zien de toekomst zonnig in", zegt Catherine Bond Muir, directeur van de W Series. Zwanger én racen Wat dat betreft kunnen ze een voorbeeld nemen aan Liane Engeman, de enige Nederlandse vrouwelijke coureur die het dichtstbij een contract in de Formule 1 is gekomen. Engeman kwam per toeval in de racesport terecht en groeide uit tot meer dan een behoorlijke autocoureur. Maar daarnaast wist zichzelf ook goed neer te verkopen. Zo verscheen ze in reclames, liet ze zich fotograferen in bikini én was ze een stand-in voor Ursula Andress in de James Bond-film Casino Royal.

De Nederlandse Liane Engeman geportretteerd in 1972 - ANP

Maar racen, dat kon ze ook. Ze wint van de mannen en bemachtigt in 1973 bijna een stoeltje in de Formule 1. Op het moment dat Engeman onderhandelde over een debuut in de koningsklasse raakte ze zwanger. "Ja, dat was niet de bedoeling. Dat was een klein foutje. Ik had liever gehad dat ik niet zwanger was geraakt, want ik had erg graag dat contract in de wacht gesleept", zei Engeman in 2017 in Andere Tijden Sport. Schijnwerpers Nu is het aan de huidige lichting vrouwelijke coureurs om dat waar te maken. De Nederlandse coureur Beitske Visser rijdt sinds 2019, het eerste seizoen, in de W Series. Daarin werd ze tweede achter de Britse Jamie Chadwick, ook nu weer leider in het klassement. Ondanks de kritiek op de aparte klasse voor vrouwen is de Nederlandse allang blij dat de W Series steeds meer in de schijnwerpers komt te staan. "Een hele hoop rijders die hier op de grid staan hadden zonder dit kampioenschap überhaupt niet gereden", zegt Visser. "Het is gewoon een feit dat er veel minder vrouwen in de auto- en kartsport zitten dan mannen. Op jonge leeftijd beginnen er al minder meisjes aan. En op deze manier kunnen we laten zien dat ook vrouwen het kunnen." Bekijk hieronder de reportage over de ontwikkeling van de W series.

W Series groeit, maar levert nog geen vrouwelijke Formule 1-coureur - NOS