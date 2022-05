Rus kan het tij niet voldoende keren in hervatte partij tegen Rybakina

Arantxa Rus is er voor het vijfde jaar op rij niet in geslaagd de tweede ronde te bereiken op Roland Garros. De nummer 78 van de wereld kwam in een partij over twee dagen tekort tegen de als zestiende geplaatste Kazachse Jelena Rybakina: 1-6, 7-5, 2-6.

De wedstrijd moest dinsdagavond worden afgebroken op een moment dat Rus juist net goed op stoom leek te zijn gekomen. Ze was na een kansloze eerste set in de tweede op 4-2 gekomen, toen de regen in Parijs verder spelen onmogelijk maakte.

De hervatting een dag later verging Rus aanvankelijk niet best. Ze verloor op 4-3 haar service en dat dreigde twee games later opnieuw te gebeuren. Ze kreeg zelfs een matchpoint tegen, maar dat sloeg ze vakkundig met haar forehand weg. Daar bleef het niet bij. Rus brak Rybakina en had daarna aan één setpunt genoeg om er een derde set uit te slepen.

Vechtersmentaliteit

Daarin demonstreerde Rus andermaal haar vechtersmentaliteit door een vroege breek aansluitend weer weg te werken in een lange servicegame van de Kazachse, die op het derde breekpunt capituleerde.

Op 2-3 ging het echter opnieuw mis voor de 31-jarige Zuid-Hollandse, die dapper de aanval zocht, maar de bal steeds weer terugkreeg van de kwartfinaliste van vorig jaar. Daarmee bleek het verzet van Rus, de enige Nederlandse in het hoofdtoernooi, gebroken.