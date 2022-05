Problemen op Schiphol duren voort, FNV dreigt met nieuwe acties

"Zorg ervoor dat je goede schoenen aan hebt en neem wat drinken mee voor onderweg." Het is geen advies voor de komende Avondvierdaagse, maar een suggestie van Schiphol voor reizigers die rekening moeten houden met urenlange rijen op de luchthaven. Na de drukte van de meivakantie lijkt er nog weinig veranderd te zijn. De afgelopen dagen is het volgens sommige reizigers weer "een ramp" op de luchthaven, met gemiste vluchten, incidenten en de FNV die dreigt met nieuwe acties tot gevolg. Het personeelstekort ligt nog steeds ten grondslag aan de problemen, zegt een woordvoerder van Schiphol. Of dat binnen korte tijd, of in in ieder geval voor de zomervakantie is opgelost, is nog onduidelijk. Gefrustreerde reizigers De lange rijen leiden tot frustratie en spanning bij reizigers. Soms loopt het op tot het kookpunt als ze hun vlucht dreigen te missen. Zo greep de marechaussee dit weekend in, toen een groep reizigers hun irritatie botvierde op beveiligers die klaar waren met hun dienst. "Ook de schoonmakers krijgen er soms van langs", zegt Joost van Doesburg van de FNV. "En we hebben berichten gekregen dat werknemers van KLM, die de check-in regelen, onder beveiliging van marechaussee weggeleid moesten worden van hun werkplek." Daarnaast vallen sommige personeelsleden "letterlijk om" vanwege de werkdruk, zegt hij. De FNV dreigt nu met nieuwe acties als er voor 1 juni geen akkoord over het verlichten van de werkdruk op tafel ligt. De vakbond zegt al weken met Schiphol in gesprek te zijn. Over de voortgang is "nog niet veel te zeggen". Eerder liet de FNV weten dat er voor de zomer een akkoord moest komen. Nieuwe beveiligers De personeelstekorten zijn vooral zichtbaar bij de bagage-afhandelaars en beveiligers. Na de chaotische taferelen van de meivakantie sprak Schiphol-topman Dick Benschop de hoop uit vijfhonderd nieuwe beveiligers te kunnen aannemen voor de zomervakantie. Op dat moment waren er honderd mensen in opleiding. Hoe het nu met de tekorten bij de beveiliging staat, kan Schiphol niet zeggen: "Daar zijn de beveiligingsbedrijven verantwoordelijk voor", zegt een woordvoerder. Datzelfde geldt voor de bagage-afhandelaars, die zijn in dienst van KLM of afhandelingsmaatschappijen. Volgens FNV Schiphol ligt juist in dat antwoord een deel van het probleem: "De beveiliging is ook een cruciaal onderdeel van het proces op Schiphol", zegt Van Doesburg. De vakbond eist daarom niet alleen hogere lonen en een goede werkomgeving, maar ook dat Schiphol Group zich nadrukkelijker met processen gaat bemoeien.

Worst experience ever at @Schiphol airport, 5 hrs line to get to security check, no support for people missed their flights from @KLM transfer desk pic.twitter.com/PaBrck3cre — andrew shokry louiz (@andrewshokry) May 23, 2022

Van Doesburg heeft zelfs het gevoel dat er momenteel minder beveiligers werken dan in de meivakantie. "Werknemers doen hun best, maar ze krijgen een laag loon, en moeten een prestatie leveren die niet te doen is. Ze werken echt heel hard, maar ze staan gewoon met te weinig mensen." Problemen in zomervakantie Of de problemen voor de zomervakantie zijn opgelost, is de grote vraag. "Het wordt een uitdaging", zegt Schiphol daarover. Of er net als in de meivakantie weer vluchten geannuleerd of verplaatst moeten worden, is nog niet te zeggen. "We houden alle opties open." Van Doesburg "maakt zich heel erg zorgen". "Je kan eigenlijk aan twee knoppen draaien: meer personeel of minder vluchten."