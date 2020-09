GGD's overbelast, 'ontzettend veel mensen zonder klachten laten zich testen'

De GGD kan in meerdere delen van het land de belofte om binnen 48 uur te testen niet meer nakomen, omdat er te weinig testcapaciteit is in Nederland. Dat was vanochtend het geval bij 67 van de 105 testlocaties in Nederland.

Volgens de GGD zijn er "ontzettend veel" mensen zonder klachten die zich laten testen, waardoor veel locaties nu ruim boven de capaciteit zitten. Zo zouden veel mensen die terugkomen uit 'oranje gebieden' zich laten testen, ook al hebben ze geen klachten. "Of mensen die naar een bruiloft willen of binnenkort op vakantie gaan. Mensen komen met allerlei redenen om zich toch te laten testen", zegt GGD-directeur Sjaak de Gouw in Nieuws en Co op NPO Radio 1.

'Toch aan het werk met klachten'

"Redenen die vanuit het individu wellicht begrijpelijk zijn, maar het betekent wel dat de wachttijd voor mensen in de zorg en het onderwijs en andere vitale beroepen steeds verder oploopt", aldus De Gouw. Het gevaar is volgens hem dat mensen met klachten daardoor dan toch maar besluiten te gaan werken.

"Wat we ook zien is dat afdelingen van verpleeghuizen sluiten, kinderen naar huis worden gestuurd omdat de juf vier dagen ziek is en dat willen we voorkomen. We willen echt dat die mensen binnen een of twee dagen weer aan het werk zijn als ze negatief testen."

De klas van docent Annemiek Helfensteijn is een week naar huis gestuurd, omdat zij moet wachten op een coronatest, vertelt ze via Skype: