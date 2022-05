Vakbond boos op CDA Limburg over meldpunt tegen journalist

Journalistenvakbond NVJ is boos op het CDA in Limburg vanwege een 'meldpunt' tegen de Limburgse journalist Joep Dohmen. "Hoe lang laat het CDA in Limburg het toe dat hun politici zo om zich heen slaan richting een journalist?" zegt secretaris Thomas Bruning van de vakbond. Hij noemt de actie "alarmerend" en "schadelijk".

Oud-gedeputeerde Ger Driessen (CDA) opende gisteren een meldpunt tegen NRC-verslaggever Dohmen. Mensen die zich beschadigd voelen door -publicaties van de journalist kunnen daar hun ervaringen delen. Dohmen schrijft al jaren veel over bestuurlijke misstanden in Limburg. Zijn publicaties leidden vorig jaar april tot het opstappen van het voltallige provinciebestuur, inclusief toenmalig gouverneur Theo Bovens.

Met dienstauto naar bordeel

Directe aanleiding voor het meldpunt is een bewering in het onlangs verschenen boek De Vriendenreünie van Dohmen en zijn collega Paul van der Steen. Daarin wordt gesteld dat een gedeputeerde met de dienstauto naar een bordeel is gereden, zonder dat daarbij een naam wordt genoemd.

Driessen heeft nu zelf naar buiten gebracht dat hij wordt bedoeld, maar de CDA'er ontkent in alle toonaarden dat de bewering klopt. "Het is gewoon nooit gebeurd. Er klopt niks van het verhaal." Hij stelt ook alle mensen te hebben benaderd die vanuit hun functie van het voorval op de hoogte hadden moeten zijn. "Maar die weten ook van niks", zegt Driessen tegen 1Limburg.

Driessen zegt de openbaarheid te hebben gezocht omdat hij niet wil dat de aantijging blijft kleven aan hemzelf of andere oud-gedeputeerden. Hij heeft niet alleen een meldpunt opgezet, maar stapt ook naar de rechter om zijn naam gezuiverd te krijgen.

Kortgeleden haalde voormalig minister Knops uit Hegelsom in een rechtszaak ook al hard uit naar Dohmen.