Medvedev moeiteloos naar tweede ronde op Roland Garros

Daniil Medvedev heeft de tweede ronde van Roland Garros bereikt. De nummer twee van de wereld had in Parijs weinig te duchten van de Argentijn Facundo Bagnis: 6-2, 6-2, 6-2.

De 26-jarige Rus onderging bijna twee maanden geleden een hernia-operatie en ging vorige week bij zijn rentree in Genève direct onderuit tegen Richard Gasquet. Dat ging gepaard met veel foute services en vreemde missers.

US Open-winnaar Medvedev, die dertien ATP-titels won maar nooit de beste was op gravel, kende ook in Parijs een stroeve start. Hij leverde meteen zijn opslag in, maar in het vervolg was hij de 32-jarige nummer 103 van de wereld op alle fronten de baas.

Enige punt van zorg voor de Rus, die vorig jaar op Roland Garros de laatste acht haalde maar daarvoor vier keer in de eerste schifting achterbleef, is wellicht toch nog zijn service: hij sloeg zeven dubbele fouten.

Half Nederlands succes in dubbel

Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor moeten woensdag weer aan de bak in de tweede ronde van het enkelspel, maar kwamen wel als dubbel in actie. Zij traden in het strijdperk tegen hun landgenoot Wesley Koolhof, die samen met de Brit Neal Skupski dit jaar al vier toernooien won en in Parijs als zesde geplaatst is.

Het Nederlandse koppel, dat voor het eerst samenspeelde, pakte verrassend de eerste set, maar moest na vroeg serviceverlies van Van de Zandschulp de tweede afstaan. In de beslissende derde set werden twee mindere opslagbeurten van Griekspoor de debutanten fataal: 6-4, 3-6, 4-6.