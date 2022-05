Vanavond op tv: Bemoeienis met OMT • Dreigend conflict rond Taiwan • Meer aandelen KLM: verstandig?

De bemoeienis van het ministerie met OMT-adviezen Nieuwsuur onthulde in februari dat het ministerie van Volksgezondheid tekstuele wijzigingen liet doorvoeren in conceptadviezen van het OMT. Een van de aanpassingen ging om een zin die het uit voorzorg dragen van mondmaskers voor personeel in de ouderenzorg ontraadt, terwijl uit opgevraagde stukken bleek dat deze zin oorspronkelijk niet zo expliciet in het OMT-advies stond. Later bleek dat er nog meer aanpassingen zijn gedaan. De Tweede Kamer debatteert vandaag over de bemoeienis van het ministerie met OMT-adviezen. We volgen het debat. Politiek duider Arjan Noorlander praat ons bij. Lees hier de verhalen in ons dossier.

Het dreigende conflict rond Taiwan Vandaag komt de Quad bijeen in Tokio, waar president Biden, de Japanse premier Kishida en premier Modi van India bij aanwezig zijn. De landen willen tegenwicht bieden aan de Chinese dominantie in de regio. De Amerikaanse president Biden zei gisteren dat de VS bereid is Taiwan militair te verdedigen als China het eiland aanvalt. Tijdens zijn bezoek in Japan antwoordde de Amerikaanse president Biden ronduit "ja" toen hem werd gevraagd of hij in zo'n geval het Amerikaanse leger zou inzetten. Met correspondent Sjoerd den Daas staan we stil bij het dreigende conflict.