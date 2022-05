Joop Boonstra, mede-oprichter van de Gay-krant, overleden

Joop Boonstra, mede-oprichter en voormalig directeur van de Gay Krant, is vannacht op 73-jarige leeftijd overleden aan de complicaties van diabetes. Henk Krol, voormalig hoofdredacteur van het tijdschrift, heeft dat bekendgemaakt op Twitter.

Krol schrijft dat Boonstra 24 jaar lang zijn eerste partner was. Ze leerden elkaar kennen in 1970 bij het COC in Amsterdam. In 1977 organiseerden ze in het Concertgebouw het eerste grote homoprotest: een benefietconcert met veel bekende artiesten uit die tijd, zoals Martine Bijl, Silvia de Leur en Adèle Bloemendaal. Met de opbrengst werden twee advertenties geplaatst in Amerikaanse kranten om de homobeweging in dat land te steunen.

Openstelling van het huwelijk

In 1979 begonnen Henk Krol en Joop Boonstra samen de Gay Krant. Het tijdschrift verscheen tussen 1980 en 2013 en groeide onder leiding van het tweetal uit tot het grootste homo-informatieblad van Europa.

Met de opbrengsten van het maandblad werd destijds de strijd voor de openstelling van het huwelijk bekostigd. Op Twitter schrijft Krol dat "Boonstra er door zijn strijd medeverantwoordelijk voor is dat koppels van hetzelfde geslacht vanaf 2001 in Nederland kunnen trouwen".