Feyenoord tegen Roma is ook de strijd tussen topscorers Dessers en Abraham

Cyriel Dessers heeft in de finale van de Conference League ook persoonlijke belangen. De spits van Feyenoord kan woensdag tegen AS Roma ook met zijn directe rivaal afrekenen in de strijd om de topscorerstitel. Dessers staat bovenaan de lijst met tien doelpunten, namens de tegenstander heeft Tammy Abraham er eentje minder gemaakt. Opvallend is dat eigenlijk Luis Sinisterra de meeste Europese goals heeft gemaakt voor Feyenoord dit seizoen. Maar van zijn elf treffers maakte hij er vijf in de voorronden. En die worden niet meegeteld in het officiële klassement.

Conference League-finale bij de NOS De Conference League-finale tussen Feyenoord en AS Roma is woensdag 25 mei (21.00 uur) rechtstreeks te volgen bij de NOS via een livestream van het radioverslag en een liveblog op NOS.nl en in de NOS-app. Een samenvatting is te zien in de late uitzending van het Journaal. Het liveblog begint al vroeg op de dag om verslag te doen van de sfeer onder de supporters in Nederland en speelstad Tirana.

Het is nog onduidelijk waar Dessers volgend seizoen speelt. Feyenoord kan de huurling voor een vastgesteld bedrag van vier miljoen euro overnemen van RC Genk, maar het salaris van de aanvaller kan een struikelblok vormen. Finale in De Kuip Hoewel de finale in Albanië wordt gespeeld, zit ook De Kuip woensdagavond vol. Daar krijgen de supporters Feyenoords vierde Europese finale op grote schermen te zien. En lukt het de Rotterdammers net als in de vorige drie edities als winnaar van het veld te stappen, dan volgt vrijdag de huldiging in het eigen stadion. Omdat tegenstander Roma zich via de Serie A al voor de Europa League heeft gekwalificeerd, is Feyenoord ongeacht het resultaat woensdag al verzekerd van deelname aan de groepsfase voor dat toernooi in de nieuwe jaargang. Dat levert de club tevens een kleine vier miljoen euro aan startgeld op.

De Conference League-finale AS Roma-Feyenoord is in Tirana, Albanië. Een land zonder grote voetbalclubs, zonder grote voetbalhistorie en ook zonder grote voetbalstadions.