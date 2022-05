Na versoepeling corona weer meer executies wereldwijd

Het aantal executies wereldwijd is vorig jaar toegenomen. Amnesty International registreerde er 589, een stijging van 20 procent ten opzichte van het jaar ervoor. De toename hangt volgens de mensenrechtenorganisatie samen met de versoepeling van coronamaatregelen.

Amnesty benadrukt dat het werkelijke aantal veel hoger ligt. Landen als China, Noord-Korea en Vietnam zijn er niet open over. In China, schat Amnesty, zijn in 2021 duizenden mensen geëxecuteerd.

De executies vonden plaats in achttien landen. In Iran werd 314 keer een doodvonnis voltrokken, tegen 246 het jaar ervoor. Het is het hoogste aantal sinds 2017. Dat kwam vooral doordat meer mensen werden veroordeeld voor drugsgerelateerde zaken. Een drietal veroordeelden was minderjarig toen ze het misdrijf begingen.

24 vrouwen

Amnesty licht ook Saudi-Arabië uit, met 65 executies in 2021, meer dan twee keer zoveel als het jaar ervoor. En dit jaar zijn het er al meer dan heel vorig jaar: in maart werden op één dag 81 mensen geëxecuteerd, zegt de mensenorganisatie.

Onder het bewind van de Myanmarese junta werden zeker 86 mensen ter dood gebracht, tegen 1 een jaar eerder. Vaak werden de doodvonnissen uitgesproken door militaire tribunalen, zonder beroepsmogelijkheden.

Het overgrote deel van de geëxecuteerden is man. 24 van de 579 waren vrouw: 14 in Iran, 8 in Egypte en in Saudi-Arabië en de Verenigde Staten beide 1.

Amnesty ziet ook lichtpuntjes. De trend wereldwijd is dalende en het aantal van 589 is een van de laagste sinds de organisatie verslag uitbrengt van het aantal executies.