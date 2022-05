Doorvoerhandel fors minder na Brexit, export van producten juist toegenomen

Vorig jaar ging er voor 40,5 miljard euro aan goederen de Noordzee over van Nederland naar het Verenigd Koninkrijk. Dat is een vijfde minder dan in 2019, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De handel in buitenlandse goederen via Nederland naar het Verenigd Koninkrijk nam met bijna de helft af, maar de export van Nederlandse goederen nam juist toe. Dat laatste is voor de Nederlandse economie van veel groter belang, zegt Anton Valk van de Netherlands British Chamber of Commerce, die de handel tussen beide landen bevordert, in het NOS Radio 1 Journaal.

Dat de doorvoer van buitenlandse goederen zo terugviel komt vooral door de Brexit, stelt de Netherlands British Chamber of Commerce. Sinds Brexit haalt het Verenigd Koninkrijk veel producten rechtstreeks uit andere landen.

Volgens het CBS zijn het onder meer Aziatische handelsstromen die verlegd zijn. "Hightechgoederen, maar ook geneesmiddelen en kleding gingen voorheen onder meer via Nederland naar het VK", schrijven de onderzoekers van het CBS. "Het VK importeert deze goederen nu mogelijk rechtstreeks."

Volgens Valk lopen vooral Nederlandse havens hierdoor inkomsten mis, maar de toegevoegde waarde voor de Nederlandse economie is relatief laag.

Van eigen makelij

Daar staat tegenover dat Nederland wel meer overhield aan de export van handelswaar van eigen makelij. Nederlandse ondernemers verkochten vooral meer computers en specialistische machines aan de Britten.

"Je merkt toch dat het relatief goed is blijven doorgaan", zegt Valk in het NOS Radio 1 Journaal. "Ondanks het moeilijker zaken doen, ondanks de grenzen. Dus dat is toch een pluim voor alle Nederlandse ondernemers."

De uitvoer van benzine, diesel en kerosine nam in liters af, maar door de gestegen brandstofprijzen nam de waarde ervan toe.

Ook Nederlandse bloementelers profiteerden van hogere prijzen. Daarnaast verkochten zij ook meer bloemen en planten. Autofabrikanten verkochten juist zo veel minder vrachtwagens en personenauto's dat de exportwaarde in die sector met een vijfde afnam.

Ondanks de daling van de export blijft het VK een van de belangrijkste exportbestemmingen. Alleen naar Duitsland en België is meer handelswaar uitgevoerd.

Zakelijke diensten

Daarnaast leveren Nederlanders ook steeds meer diensten aan klanten in het VK. De Britten betaalden daar in 2021 29 miljard euro voor. Dat is 58 procent meer dan in 2015 en 13 procent meer dan in 2019, de laatste twee ijkpunten van het CBS.

De belangrijkste vorm van dienstenexport is zakelijke dienstverlening, zoals juridische diensten en accountancy. Dat leverde vorig jaar 9,8 miljard euro op.